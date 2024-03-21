У складі СМПУ створено Євроінтеграційний комітет

Рішенням Ради директорів у складі Спілки молочних підприємств України створено Євроінтеграційний комітет. Він консолідуватиме дії представників молочного сектору України щодо євроінтеграції для захисту інтересів вітчизняної молочної галузі та гармонійної співпраці з європейськими колегами. Про це повідомляється на Facebook сторінці СМПУ.

Комітет співпрацюватиме з Урядом України, українськими та європейськими експертами, партнерами та профільними асоціаціями. Експертами Комітету розробляється Дорожня карта з визначенням кроків, необхідних для інтеграції вітчизняної молочної галузі в європейську лактосферу, означено часові рамки та ресурси. У 2024-25 роках передбачено здійснити аналіз розбіжностей у законодавствах України та ЄС стосовно молочної галузі та розробити рекомендації щодо необхідних змін у законодавстві та нормативних актах.

Євроінтеграційний комітет СМПУ також надаватиме консультативну підтримку українським виробникам молока та переробникам, сприятиме доступу до фінансування та інвестицій. Завданням Комітету є також сприяння просуванню української молочної продукції на ринок ЄС, участь у міжнародних виставках та організація торгових місій.

Партнером Євроінтеграційного комітету є Європейська молочна асоціація (EDA), з якою СМПУ вже довгий час успішно співпрацює.