Житель Киевщины выиграл в лотерею миллион и не дает о себе знать: счастливчика разыскивают организаторы

Билет был приобретен всего за 50 гривен

Житель Фастова на Киевщине в четверг, 29 февраля, выиграл в мгновенной лотерее 1 миллион гривен. Счастливчик знает о своей невероятной удаче, однако он даже не пытается связаться с организаторами, чтобы начать процедуру оформления выигрыша.

Лотерейный билет был приобретен всего за 50 гривен. Об этом сообщается на официальном сайте лотерейного оператора М.С.Л.

Так, в городе Фастов Киевской области 29 февраля был приобретен лотерейный билет "Миллионер" — это мгновенная скретч-лотерея в которую можно выиграть различные денежные призы. Счастливчику повезло и он действительно сорвал куш — неизвестный выиграл 1 миллион гривен.

Баловень судьбы приобрел билет в точке продажи лотерей, которая находится на улице Галафеева, 43. Стоимость "покупки" — всего 50 гривен.

Интересно, что владелец билета знает о своем выигрыше, но он до сих пор не контактировал с представителями лотерейного оператора "М.С.Л." для того, чтобы начать процедуру оформления выигрыша.

Для того, чтобы начать процедуру оформления выигрыша, победителю нужно позвонить на Горячую линию по телефону: 0 (800) 21 00 65.

Стоит отметить, что в прошлый раз 1 000 000 гривен в лотерее "Миллионер" выиграли в мае 2022 года. Тогда повезло участнику ,который проживал в столице Украины — Киеве.

Лотерейный билет оказался счастливым

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинец в Бельгии выиграл в лотерею огромную сумму денег. Личность украинца не раскрывается, но известно, что ему от 18 до 24 лет и он уже год живет в Брюсселе. Мужчина нашел работу в Бельгии, но хочет вернуться в Украину, как только закончится война.