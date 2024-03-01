Житель Київщини виграв у лотерею мільйон і не дає про себе знати: щасливчика розшукують організатори

Квиток був придбаний лише за 50 гривень

Мешканець Фастова на Київщині у четвер, 29 лютого, виграв у миттєвій лотереї 1 мільйон гривень. Щасливчик знає про свою неймовірну вдачу, проте він навіть не намагається зв’язатися з організаторами, щоб розпочати процедуру оформлення виграшу.

Лотерейний квиток було придбано лише за 50 гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті лотерейного оператора М.С.Л.

Так, у місті Фастів Київської області 29 лютого було придбано лотерейний квиток "Мільйонер" — це миттєва скретч-лотерея, в яку можна виграти різні грошові призи. Щасливчику пощастило, і він справді зірвав куш — невідомий виграв 1 мільйон гривень.

Улюбленець долі придбав квиток у точці продажу лотерей, яка знаходиться на вулиці Галафєєва, 43. Вартість "забавки" — всього 50 гривень.

Цікаво, що власник квитка знає про свій виграш, але він досі не контактував із представниками лотерейного оператора "М.С.Л." для того, щоб розпочати процедуру оформлення виграшу.

Для того, щоб розпочати процедуру оформлення виграшу, переможцю потрібно зателефонувати на Гарячу лінію за телефоном: 0 (800) 21 00 65.

Варто зазначити, що минулого разу 1 000 000 гривень у лотереї "Мільйонер" виграли у травні 2022 року. Тоді пощастило учаснику, який мешкав у столиці України — Києві.

Зазначається, що скретч-лотереї, такі, як "Мільйонер" – це один з найпопулярніших видів лотерей. Для того, щоб дізнатись про виграш, необхідно за допомогою монетки чи схожого предмета просто стерти захисні шари на білеті.

Лотерейний квиток виявився щасливим

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українець у Бельгії виграв у лотерею величезну суму грошей. Особа українця не розкривається, але відомо, що йому від 18 до 24 років і він уже рік мешкає у Брюсселі. Чоловік знайшов роботу в Бельгії, але хоче повернутися до України, щойно закінчиться війна.