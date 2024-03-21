Кличко озвучил первые последствия ракетной атаки на Киев: обломки упали на детский сад

После ракетной атаки российских террористов на Киев в столице Украины повреждения зданий и имущества. О пострадавших не сообщалось, обломки ракет упали на жилое здание и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детсада. В Шевченковском районе горят автомобили… В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. В Святошинском районе падение обломков на жилой дом", – написал мэр.

Также в Шевченковском районе горит квартира в многоэтажном доме. А в Святошинском нашли еще одно место падения обломков ракеты террористов.

По словам Кличко, экстренные службы уже направляются на места, где упали обломки. Идет ликвидация последствий российской террористической атаки. До отбоя киевлян и гостей столицы просят оставаться в укрытиях.

Напомним, российские террористы ночью 21 марта подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты взлетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России, куда пока не добивают беспилотники Вооруженных сил Украины. Пуски ракет происходили в две волны, сейчас идет отражение воздушной атаки террористов.