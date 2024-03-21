Кличко повідомив перші наслідки ракетної атаки на Київ: уламки упали на дитячий садок (оновлено)

Після ракетної атаки російських терористів на Київ у столиці України є пошкодження будівель та майна. Про постраждалих не повідомлялося, уламки ракет впали на житлову будівлю, та інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. У Шевченківському районі палають автівки… У Подільському районі падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. У Святошинському районі падіння уламків на житловий будинок", – написав мер.

Також у Шевченківському районі горить квартира у багатоповерховому будинку. А у Святошинському виявили ще одне місце падіння уламків ракети терористів.

За словами Кличка, екстрені служби вже прямують на місця, де впали уламки. Йде ліквідація наслідків російської терористичної атаки. До відбою киян та гостей столиці просять залишатися в укриттях.

Оновлено. Після атаки російських терористів у столиці постраждало 8 осіб. Обійшлося без ушпиталень – усім надали допомогу на місці.

Нагадаємо, російські терористи вночі 21 березня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки злетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області Росії, куди поки що не добивають безпілотники Збройних сил України. Пуски ракет відбувалися у дві хвилі, зараз йде відбиття повітряної атаки терористів.