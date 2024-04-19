Война на кладбище: спор вокруг могил героев на Лесном некрополе в Киеве перерос в дичь

Из-за бюрократии и дефицита коммуникаций разразился громкий скандал вокруг памятников погребенных защитников. Конфликт не утихает до сих пор

В Киеве еще с осени 2022 года не угасает скандальная история, вспыхнувшая вокруг захоронения на Лесном кладбище погибших военных. Как сообщили "Телеграфу" родственники похороненных героев, по состоянию на сегодняшний день конфликтная ситуация относительно размеров надгробных сооружений и угроза их демонтажа все еще продолжается.

Журналисты "Телеграфа" узнавали, почему именно возник конфликт между городскими властями и семьями погибших защитников/ защитниц, почему именно одновременно спорят родственники похороненных героев между собой и какие возможны выходы из, казалось бы, этой патовой и несколько дикой ситуации.

С чего все началось

Летом прошлого года Киевский городской совет (КГС) своим решением №6505/6546 "О некоторых вопросах функционирования секторов для почетных захоронений, отведенных на городских кладбищах" обновил порядок обустройства на этих специальных участках. В частности, в порядке установки намогильных сооружений на могилах защитников и защитниц Украины. Впоследствии горсовет трижды вносил изменения в этот документ.

Непосредственным исполнителем решения депутаты горсовета определили Ритуальную службу СКП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания". Суть документа – устанавливаются дополнительные ограничения, то есть новые коммунальные нормы для обустройства памятников и надгробий. Чтобы наконец-то сделать однотипные монументы по обновленным размерам.

Впоследствии была назначена проверка уже установленных монументов, вписываются ли они в новые нормы (которые, кстати, почему-то решили ввести спустя почти полтора года после начала масштабного вторжения РФ). Таким образом под ревизию попали могилы, где прятали героев до июньского решения КГС.

Очевидно, ревизоры обнаружили "нарушения" и фактически обязали семьи погибших задним числом откорректировать места захоронений. Иными словами, частично демонтировать (порезать) памятники и плиты своими силами. Или срезать надгробные постройки начали бы коммунальщики. Даже от чиновников прозвучало предложение о перезахоронении ветеранов. Такое надругательство возмутило семьи павших героев.

— Те люди, которые уже установили памятники, которым пришли эти ответы от спецкомбината об устранении этих "нарушений", подали в суд. Сейчас мы судимся с Киевским горсоветом, чтобы отменить это решение КГС. В общем, это не парафия Киевсовета заниматься кладбищами и устанавливать, какие должны быть размеры, и тому подобное. То есть КГГА хочет сделать для погибших воинов маленькие кресты размером 180 см на 100 см и не больше. Хотя под каждую могилу предоставляется земельный участок 2,20 метра на 1,5 метра. И в пределах этого участка вы можете установить памятник и элементы благоустройства. Это может быть и столик, и лавочка. Главное – не выходить за эти размеры. А КГГА вместе с Киевсоветом решили все уменьшить. То есть выходит, что гражданским можно, а военным нельзя, — рассказала "Телеграфу" Юлия, жена погибшего героя.

Женщина добавляет, что сейчас работает специальная комиссия по этой проблемной ситуации, в которую входят родственники павших ветеранов, представители городских властей и Ритуальной службы. Впрочем, чиновники пока не уступают: "Когда у нас была встреча с Кличко, он предложил пока два варианта. Есть два решения: либо перезахоронить (но он не сказал точно, кого именно – кто хочет одинаковые памятники, либо у кого уже установлены монументы не по образцу), или через суд демонтировать".

— То есть спецкомбинат будет подавать на нас в суд, чтобы по судебному решению демонтировать установленные памятники, — возмущается Юлия и отмечает, что окончательного решения комиссия еще не принимала, а противостояние с бюрократией продолжается.

Что говорят в Ритуальной службе

По информации "Телеграфа" в Ритуальной службе подтвердили, что предприятие обратилось с предложением к пользователям мест захоронений относительно "устранения выявленных нарушений размеров намогильных сооружений, установленных на могилах погребенных".

— Ритуальная служба СКП "Спецкомбинат ПКПО" предлагает родственникам погибших, которые похоронены до 15 июня 2023 года заключать Договоры – заказ на обустройство места захоронения (установки нагробного сооружения) согласно образцам утвержденным решением Киевского городского совета от 15.06.2023 № 55 которые будут установлены на средства местного бюджета. Согласно п. 2 этого решения Киевского горсовета с изменениями, для почетных захоронений погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, ветеранов войны на территории Лесного кладбища отведены сектора для почетных захоронений в пределах участка Мемориальной аллеи и участка 79, где и проходят захоронения военных, — отмечают в спецкомбинате.

Погребения, которым грозит демонтаж. Фото — kashtan.news

Также коммунальщики добавляют, что по состоянию на первую декаду апреля потребности в расширении участков для почетных захоронений на Лесном кладбище у Ритуальной службы СКП "Спецкомбинат ПКПО" отсутствовали, "поскольку у предприятия есть свободные участки, на которых осуществляются захоронения погибших (умерших) Защитников Украины".

Отметим, ранее директор Департамента коммунальных услуг Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталия Хоцяновская подтверждала активистам следующее: "Если гражданин заказывает и устанавливает нагробную постройку за собственные средства, он может выбрать любой дизайн и размеры этого сооружения при условии, что данный намогильный элемент не должен нарушать границы предоставленного земельного участка".

"А также может выбрать любого исполнителя указанной услуги среди действующих на данном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции", — объясняла чиновница.

Тем временем коммунальщики продолжают сокращать нормы для памятников героев. Фото — "Телеграф"

Кому нужна еще одна "война" во время войны?

Другая группа родственников похороненных защитников на Лесном тем временем отстаивает все же унификацию захоронений. Так, ранее в комментарии коммунальному изданию горсовета "Вечерний Киев" Инна Сохань, супруга погибшего капитана ВСУ, командира 1 роты 130 батальона Артема Соханя (похоронен на Берковецком кладбище на правом берегу города) аргументировала позицию следующим образом: "Имеем случаи, когда на могилах, которые расположены рядом, даже флагштоки разной высоты. У одного большая семья, а у другой — сирота. На это больно реагировать".

По ее словам, до упомянутого решения Киевсовета установка памятников на военных участках четко не регламентировалась. Руководство кладбищ разводило руками, ведь не было единого документа. Нередки были случаи якобы погребения гражданских родственников к погибшим защитникам.

Совершенно очевидно, что на чувствительной болезненной теме захоронения военных отдельные силы начали спекулировать, а к этому начал наслаиваться еще и политический фактор. А еще — возможно возникли даже и коррупционные риски.

К примеру, на капитальный ремонт объектов благоустройства на участках для почетных захоронений на Лесном из городского бюджета в прошлом году планировали потратить 6 миллионов гривен. Но, по данным аналитической системы Prozorro, дважды соответствующий тендер срывался.

Однако 2 апреля этого года прошел другой тендер с одним участником на 36 тыс. грн для работ по проведению экспертизы сметной части проекта строительства: "Благоустройство участка для почетных захоронений". Заказчик — Ритуальная служба, а победитель аукциона — ООО "УК Экспертиза". Согласно данным системы YouControl, бенефициаром этой фирмы указан Андрей Касьянов. О нем, в частности, известно, что при президентской каденции Януковича работал помощником нардепа-регионала Сергея Майбороды.

Кстати, громкая попытка лишить депутатских мандатов в горсовете экс-членов ОПЗЖ и бывших регионалов пока провалилась. И эти избранники на заседаниях КГС иногда голосуют за провластные и скандальные решения.

Источник — YouControl

Примечательно, что в октябре 2023-го на тендер Ритуальной службы "Коррекция проектной документации по объекту: "Благоустройство участка для почетных захоронений…" коммунальщики уже потратили около 110 тыс. грн.

Источник — Prozorro

"Телеграф" будет продолжать следить за развитием событий вокруг этой непростой драматической проблематики. О подробностях этой громкой истории и новых поворотах читайте в наших следующих публикациях.

Для справки:

Лесное кладбище – самый большой некрополь левобережной части Киева. Кладбище было открыто в 1970 году, а уже в 1989 году по решению Киевского горсовета кладбище было закрыто для массовых захоронений. Территория некрополя окружена лесом, находится между Лесным жилым массивом и Алмазным озером (затопленный карьер на месте болота Куричевое, что в свою очередь возникло на месте старицы Десны).

Монументальный главный вход – от Крайней улицы.

Занимает площадь 142 га. Имеет Центральную и Мемориальную аллеи, участки почетного захоронения заслуженных граждан, большой ритуальный зал и ритуальную площадку.

По некоторым данным, общее количество захоронений на кладбище — 125,5 тысячи человек. Но, несмотря на закрытый статус некрополя, разрешены подхоронения в семейные могилы.