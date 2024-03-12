Деревья вместо надгробий: в Киеве нашли решение по кладбищу домашних животных

Захоронения никто не будет трогать

Несколько лет в Киеве не могли принять решение о кладбище домашних животных на озере Иорданском, расположенном на склоне со стороны Оболонского проспекта. После длительных дискуссий нашли компромиссный план.

Согласно действующему законодательству, кладбище не может быть легализовано, поэтому власти искали способ, который сохранил бы уважение уже существующих захоронений и одновременно отвечал требованиям закона. Об этом сообщает основательница и глава общественного движения "Почайна" Аннабелла Морина.

"В 2021 году мы проводили обсуждение, что с ним делать. Обсуждение тогда было очень острое, мысли разделились 50/50, одни говорили: "не смейте прикасаться к захоронениям, потому что прибьем", другие возмущались: "уберите прямо сейчас, яд попадает в озеро", — говорится в сообщении.

Одно из захоронений

Было принято решение — существующие захоронения никто не будет трогать. Вместо бетонных и пластиковых надгробий будут посажены деревья и кустарники.

Владельцев захоронений просят, чтобы на этой неделе убрать надгробия. Выбрать из перечня саженцы, которые будут посажены на месте захоронения: сумаха, разновидности спирей, сирени, жасмина, многолетние цветы.

Кладбище домашних животных у озера

"Высаживать будем с четверга по субботу. Саженцы и землю предоставляет КП УЗН 0болонского района. Если вы уехали, можете отправить фото захоронения и написать растение. Какое-то время бетонные, гранитные и пластиковые надгробия будут находиться на специальной площадке рядом", — отмечает Морина.

Также основательница и глава общественного движения "Почайна" добавила: "Надгробия в форме цветников останутся как есть. Когда дерево или кустик подрастет, на него можно повесить ленты или колокольчики. И оно будет разговаривать. Жизнь продолжится".

Могила животного

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ограничат движение на одном из спусков. Ограничения будут действовать с 11:00 до 17:00.