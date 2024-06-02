Армагедон по-Киевски: столицу накрыл сильный ливень с градом (видео)

Объявлен I уровень опасности, желтый

В Киеве идет сильный дождь и объявлено штормовое предупреждение. Столица Украины вечером 2 июня напоминает фильм ужасов.

Об этом сообщают местные паблики. Кроме того, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал соответствующее видео.

Жители города из разных районов публикуют видео и фото непогоды. Из окна многоэтажек видно, как небо затянулось облаками.

Жители Оболонского района показали падающий с неба град. Также сообщают о сильном ветре, который сносит все вокруг.

На станции метро Почайна уже заливает улицы. Местные телеграммы-каналы показали видео, где видно, что машины в прямом смысле слова плавают по воде.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в соцсети Телеграмм показал ливень в Киеве. Он также опубликовал град, который прямо сейчас идет в городе.

Непогода также добралась и до Броваров, расположенных в 24 км от столицы. В городе поднялся сильный ветер.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что по данным Укргидрометцентра, до конца суток 2 июня в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый. Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

"При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419. Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018. Также когда : 101 или 0444303713 (телефон КАРС)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье, 2 июня, в трех регионах Украины сильное ненастье. В Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях дождь с градом.