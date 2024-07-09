В Киеве из-за несчастного случая задерживаются трамваи: подробности

На месте работает полиция

Во вторник, 9 июля, в Киеве задерживается движение трамваев №11к, 16к из Куреневки на Оболонь. Причиной стал несчастный случай на путях.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпасстранс". О подробностях трагического инцидента не отметили.

В СМИ пишут, что человек упал под вагон по улице Добрынинской. На месте происшествия уже работают правоохранители.

Маршрут трамвая №11-К

Маршрут трамвая №16-К

Также в "Киевпасстрансе" сообщили, что задерживается движение трамваев №12к, 17 на Лесной трассе. Отмечают, что по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Напомним, в понедельник, 8 июля, во время российской ракетной атаки раздался взрыв на железнодорожной станции "Киев Волынский". Его было слышно в районе Караваевых дач.

По данным свидетелей, взрыв произошел, когда электричка Kyiv City Express приближалась к станции. Электропоезд остановился на рельсах, пассажиров не выпускали.

На месте взрыва разбросаны документы, обломки утеплителя, одеяла. К сожалению, спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Ранее "Телеграф" писал, что после серии мощных взрывов в Киеве людей эвакуировали со станции метро "Лукьяновская". Очевидцы отметили, что на станции было очень много дыма.