У Києві через нещасний випадок затримуються трамваї: подробиці

На місці працює поліція

У вівторок, 9 липня, у Києві затримується рух трамваїв №11к, 16к з Куренівки на Оболонь. Причиною став нещасний випадок на коліях.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс". Подробиць трагічного інциденту не зазначили.

У ЗМІ пишуть, що людина впала під вагон по вулиці Добринінській. Наразі на місці події вже працюють правоохоронці.

Маршрут трамваю №11-К

Маршрут трамваю №16-К

Також у "Київпастранс" повідомили, що затримується рух трамваїв №12к, 17 на Лісовій трасі. Зазначають, що з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Нагадуємо, у понеділок, 8 липня, під час російської ракетної атаки пролунав вибух на залізничній станції "Київ Волинський". Його було чути в районі Караваєвих дач.

За даними свідків, вибух стався, коли електричка Kyiv City Express наближалася до станції. Електропотяг зупинився на рейках, пасажирів не випускали.

На місці вибуху розкидані документи, уламки утеплювача, ковдри. На жаль, рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

Раніше "Телеграф" писав, що після серії потужних вибухів у Києві, людей евакуювали зі станції метро "Лукʼянівська". Очевидці зазначили, що на станції було дуже багато диму.