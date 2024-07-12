Еще одна жертва российских террористов: в Киеве скончался 7-летний мальчик, который был на лечении в "Охматдете" (фото)
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В больницу ребенок попал после падения с велосипеда
В пятницу, 12 июля, 7-летний Егор Завадецкий из Прикарпатья скончался в Киеве после продолжительной борьбы за жизнь. Мальчик находился в детской больнице "Охматдет" во время российской атаки 8 июля, после чего его вместе с мамой перевезли в киевский кардиоцентр.
Об этом сообщают "Викна" со ссылкой на маму ребенка Анастасию Завадецкую. Егор 15 дней боролся за жизнь, но чудо не произошло.
"Наш сынишка умер. Егорчик заснул навсегда. 7 лет", — написала мама Анастасия Завадецкая.
Егор попал в "Охматдет" после падения с велосипеда. 20 июня у него произошло внутреннее кровоизлияние, сильный ушиб брюшной стенки и гематома на печени. После операции в Калуше состояние мальчика оставалось стабильно тяжелым, поэтому его сначала направили в Ивано-Франковск, а через два дня – в Киев.
Несмотря на несколько операций, мальчик впал в кому третьей стадии. Он боролся за жизнь 15 дней, имея отек головного мозга и глаз.
"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток при сознании, говорил и реагировал. Но в оставшемся остатке образовался тромб. Снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", — вспоминает женщина.
Впоследствии у Егора отказали печень, почки, а также перестал работать желудок, отмирала правая рука. Мальчик находился на диализе.
Егор Завадецкий окончил первый класс и был из многодетной семьи, переехавшей в Голынь на Прикарпатье из Херсона.
Напомним, во время ракетной атаки на "Охматдет" в Киеве мальчик был в больнице. После обстрела его вместе с мамой перевели в киевский кардиоцентр.
Ранее "Телеграф" писал, что из-под завалов детской больницы "Охматдет" достали младенца, который сразу же забрали медики скорой помощи. Однако в ГСЧС и МВД опровергают эту информацию.