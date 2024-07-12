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Ще одна жертва російських терористів: у Києві помер 7-річний хлопчик, який був на лікуванні в "Охматдиті" (фото)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Єгор мав набряк головного мозку
Єгор мав набряк головного мозку. Фото Колаж "Телеграфу"

До лікарні дитина потрапила після падіння із велосипеда

У п'ятницю, 12 липня, 7-річний Єгор Завадецький з Прикарпаття помер у Києві після тривалої боротьби за життя. Хлопчик перебував у дитячій лікарні "Охматдит" під час російської атаки 8 липня, після чого його разом з мамою перевезли до київського кардіоцентру.

Про це повідомляють "Вікна" з посиланням на маму дитини Анастасію Завадецьку. Єгор 15 днів боровся за життя, але чудо не сталося.

"Наш синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років", — написала мама Анастасія Завадецька.

Єгор потрапив до "Охматдиту" після падіння з велосипеда. 20 червня у нього стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки та гематома на печінці. Після операції в Калуші стан хлопчика залишався стабільно важким, тому його спочатку направили до Івано-Франківська, а через два дні – до Києва.

Попри кілька операцій, хлопчик впав у кому третьої стадії. Він боровся за життя 15 днів, маючи набряк головного мозку та очей.

"Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. Знову операція, яка тривала 3,5 год. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові", — згадує жінка.

Єгор був у комі 12 днів

Згодом у Єгора відмовили печінка, нирки, а також перестав працювати шлунок, відмирала права рука. Хлопчик перебував на діалізі.

Єгор Завадецький закінчив перший клас і був з багатодітної родини, яка переїхала до Голині на Прикарпатті з Херсона.

Нагадуємо, під час ракетної атаки на "Охматдит" у Києві хлопчик був у лікарні. Після обстрілу його разом із мамою перевели до київського кардіоцентру.

Хлопчику було всього 7 років

Раніше "Телеграф" писав, що з-під завалів дитячої лікарні "Охматдит" дістали немовля, яке одразу ж забрали медики швидкої допомоги. Проте у ДСНС та МВС спростовують цю інформацію.

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#Охматдит #Новини Києва #Ракетний удар #Помер хлопчик