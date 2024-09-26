Небо затянуло облаками: похолодает ли в Киеве в ближайшие дни

Лучше не оставлять дома зонтики

Сейчас в столице Украины облачно и иногда идут дожди. Улучшение погоды в ближайшее время не ожидается.

Хотя над городом будут облака, однако на показатели термометров они почти не повлияют. Днем температура будет колебаться в пределах +24...28 градусов, а ночью — +15...19 градусов, как свидетельствуют данные сайта Meteofor.

Четверг, 26 сентября, принесет в город облачность и мелкие дожди. Синоптики прогнозируют осадки только утром. Дневная температура повысится до +24 градусов, а ночная зафиксировалась около +15 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежих 9 м/с.

В пятницу, 27 сентября, все время будет держаться сильная облачность. Воздух днем прогреется до +27 градусов, а ночью остынет до +18 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром-днем — свежие-сильные 10-11 м/с.

Первый выходной, 28 сентября, только в дневное время будет ясным. Температура днем составит +28 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Наибольшая сила ветров прогнозируется в начале второй половины суток – свежие 10 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о прогнозе погоды до конца недели в Украине. Местами ожидается до +5 градусов днем.