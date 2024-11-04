В Киеве 5 ноября будет заседать 8-й Украинский Женский Конгресс: где смотреть онлайн

Во вторник, 5 ноября, в Киеве стартует Восьмой Украинский Женский Конгресс. В этом году он будет проходить под лозунгом "Женский потенциал: новые роли, новое качество".

Сквозная идея Конгресса заключается в том, что женщины должны стать ключевыми агентами по изменениям в процессах победы и дальнейшего развития Украины. Женский потенциал – это не только ресурс, который следует использовать для преодоления вызовов, связанных с войной, но и важная составляющая процесса восстановления и модернизации страны.

"На этом Конгрессе мы ставим своей целью подумать о том, каким будет будущее Украины, определить все вызовы, которые нас ждут, и попытаться найти адекватные ответы на них", — отметила соучредитель УЖК Светлана Войцеховская.

Восьмой Украинский Женский Конгресс – стратегический. Вместе с лидерами разных отраслей, чиновниками, руководством государства, международными и украинскими экспертами, политиками, военнослужащими, представительницами общин и бизнеса на Восьмом УЖК будут говорить о преодолении вызовов, стоящих перед украинским обществом, учитывая вопросы европейской интеграции, демографии и человеческого капитала, нового общественного договора, последствия войны и восстановления.

"Мы мечтаем о будущем, но хотим представить его реальным. Мы хотим говорить о нем конструктивно и с учетом всех точек зрения. Именно поэтому мы собираемся вместе на очередной Конгресс – чтобы совместно выработать план действий по преодолению таких вызовов, как демографический кризис, социальное неравенство, уровень финансовой грамотности, безопасность, возвращение женщин, которые вместе с детьми вынужденно выехали за границу, смена политик государства и бизнеса. А главное — чтобы дать толчок новому вектору развития гендерного движения, вектору будущего", — рассказала соучредитель УЖК, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Женщины осваивают новые роли в условиях войны. Служат в армии. Идут работать на чисто "мужские" раньше должности. Занимаются карьерой (как наемные работницы или в бизнесе), чтобы содержать семьи, пока мужчины в армии. Ухаживают за мужчинами, вернувшимися с войны. Выполнение всех этих функций требует от женщин еще большей концентрации навыков и большей ответственности.

Новые роли требуют у женщин новых качеств. А новые качества потребуют большего влияния женщин на принятие решений, на общественные изменения, на восстановление экономики и формирование новых социальных и культурных норм.

"Отдельное внимание мы уделим вопросу женщин в Вооруженных Силах. Украина имеет рекордный процент женщин в армии, тысячи воюют непосредственно на передовой. Вопрос карьерного роста для этих женщин является критическим. Много лет мы разрушаем стеклянный потолок в армии и я верю, что наступит день, когда украинские военнослужащие станут генералами и командующими", – отметила соучредитель УЖК, народный депутат Мария Ионова.

Трансляция Восьмого Украинского Женского Конгресса начнется в 11:00 во вторник, 5 ноября, на официальном сайте Конгресса womenua.today и в социальных сетях Facebook, YouTube. В Instagram и X Конгресса в течение дня будут появляться все новости и фото из УЖК. Следите за ходом событий в социальных сетях Украинского Женского Конгресса!

Украинский Женский Конгресс – это ежегодная публичная платформа для формирования политик гендерного равенства, собирающая чиновников, политиков, представителей местного самоуправления, общественности, бизнеса, медиа. Конгресс был основан в 2017 году.