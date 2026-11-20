Самый широкий в столице и с мостом для поездов

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В результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 20 ноября поврежден Дарницкий мост. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, отметив, что специалисты смогут оценить масштабы разрушений после окончания воздушной тревоги.

Дарницкий мост соединяет правый и левый берега Днепра и является важным элементом транспортной инфраструктуры столицы. "Телеграф" рассказывает, когда его построили, какую роль он играет в сообщении между районами Киева и почему эта переправа имеет важное значение.

Где расположен Дарницкий мост

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мостовой переход проходит через Днепр и соединяет правобережную часть Киева в районе Выдубичей с левобережной, в частности с Дарницей и Березняками. Он обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между двумя берегами столицы.

Дарницкий мост считается самым широким мостом столицы. Его ширина составляет 43,8 метра. Мост имеет шесть автомобильных полос – по три в каждом направлении – и два железнодорожных пути. Его длина составляет примерно 1,066 км.

Дарницкий мост соединяет автомобильное и железнодорожное движение между берегами Днепра

Когда построили Дарницкий мост

Современный Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост начали строить в 2004 году. Проект предусматривал создание переправы, которой могли бы пользоваться как поезда, так и автомобили, что должно было улучшить транспортное сообщение между правым и левым берегами Киева.

Железнодорожное движение по мосту запустили 27 сентября 2010 года. 17 декабря того же года открыли автомобильное сообщение с левого берега на правый, а 31 марта 2011 года – в обратном направлении.

Почему мост важен для столицы

Дарницкий мост – один из переходов, обеспечивающих сообщение между правобережной и левобережной частями Киева. Им пользуются автомобилисты для передвижения между районами столицы, и он имеет важное значение для железнодорожного движения.

Строительство нового моста должно было, в частности, снизить нагрузку на другие переправы через Днепр, среди которых мост Патона и Южный мост.

Дарницкий мост также стал местом съемок клипа американской певицы Майли Сайрус. В 2018 году она снимала здесь видео на песню Nothing Breaks Like a Heart.

Как сообщал "Телеграф", с 9 ноября в Киеве начали действовать резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами.