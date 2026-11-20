Одна из главных переправ столицы: чем особенный Дарницкий мост, поврежденный атакой
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Самый широкий в столице и с мостом для поездов
В результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 20 ноября поврежден Дарницкий мост. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, отметив, что специалисты смогут оценить масштабы разрушений после окончания воздушной тревоги.
Дарницкий мост соединяет правый и левый берега Днепра и является важным элементом транспортной инфраструктуры столицы. "Телеграф" рассказывает, когда его построили, какую роль он играет в сообщении между районами Киева и почему эта переправа имеет важное значение.
Где расположен Дарницкий мост
Дарницкий железнодорожно-автомобильный мостовой переход проходит через Днепр и соединяет правобережную часть Киева в районе Выдубичей с левобережной, в частности с Дарницей и Березняками. Он обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между двумя берегами столицы.
Дарницкий мост считается самым широким мостом столицы. Его ширина составляет 43,8 метра. Мост имеет шесть автомобильных полос – по три в каждом направлении – и два железнодорожных пути. Его длина составляет примерно 1,066 км.
Когда построили Дарницкий мост
Современный Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост начали строить в 2004 году. Проект предусматривал создание переправы, которой могли бы пользоваться как поезда, так и автомобили, что должно было улучшить транспортное сообщение между правым и левым берегами Киева.
Железнодорожное движение по мосту запустили 27 сентября 2010 года. 17 декабря того же года открыли автомобильное сообщение с левого берега на правый, а 31 марта 2011 года – в обратном направлении.
Почему мост важен для столицы
Дарницкий мост – один из переходов, обеспечивающих сообщение между правобережной и левобережной частями Киева. Им пользуются автомобилисты для передвижения между районами столицы, и он имеет важное значение для железнодорожного движения.
Строительство нового моста должно было, в частности, снизить нагрузку на другие переправы через Днепр, среди которых мост Патона и Южный мост.
Дарницкий мост также стал местом съемок клипа американской певицы Майли Сайрус. В 2018 году она снимала здесь видео на песню Nothing Breaks Like a Heart.
Как сообщал "Телеграф", с 9 ноября в Киеве начали действовать резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами.