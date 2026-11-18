Среди акционных предложений – кофе, сладости, замороженные продукты и средства для уборки

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В "АТБ" до 24 ноября действуют акции на продукты, напитки и товары для дома. Максимальная скидка составляет 45%: в частности, мороженое "Три Медведя" Фисташка весом 0,5 кг стоит 150,90 грн вместо 274,90 грн.

О том, какие товары можно приобрести дешевле и сколько удастся сэкономить, рассказывает "Телеграф". В подборке есть предложения со скидками более 30%.

Кофе и сладости: экономия до 292 грн

Больше всего гривен можно сэкономить на растворимом кофе Jacobs Monarch весом 280 г: он стоит 409,90 грн вместо 701,90 грн. Разница – 292 грн, скидка – 41%. Молотый Jacobs Monarch в пачке 230 г подешевел с 307,90 до 179,90 грн, а растворимый Черная Карта Gold весом 200 г – с 425,90 до 252,50 грн.

На растворимом кофе Jacobs Monarch можно сэкономить 292 гривны

Молочный шоколад Millennium Gold с лесными орехами или миндалем, 110 г, продают по 55,90 грн вместо 98,50 грн – со скидкой 43%. Milka с Oreo, 100 г, стоит 62,90 грн вместо 99,90 грн. Весовые конфеты Nestle Лайон подешевели с 541,49 до 350,90 грн за килограмм: экономия составляет 190,59 грн на килограмме и зависит от веса покупки.

Шоколад Millennium Gold с орехами в "АТБ" продают со скидкой 43%

К чаю можно взять печенье Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г, за 28,90 грн вместо 42,90 грн. Сам чай День у День в пачках по 40 фильтр-пакетов стоит 28,50 грн вместо 43,90 грн: среди вариантов – черный цейлонский, с лимоном, клубникой или со вкусом персика и маракуйи.

Мороженое, сливки и сыры со скидками до 45%

Порционное мороженое "Три Медведя" Monaco весом 100 г продают по 39,50 грн вместо 72,40 грн. Скидка 45% действует на вкусы "Черничный чизкейк", "макарон-юдзу" и "манго-меренга". Пломбир "Хрещатик" жирностью 15%, 0,75 кг, стоит 161,90 грн вместо 270,80 грн – на 40% дешевле.

На порционное мороженое "Три Медведя" Monaco действует скидка 45%

В молочном отделе плавленый сыр Ферма Сливочный 60%, 160 г, предлагают за 51,90 грн вместо 86,90 грн. Крем-сыр Ферма Сливочный 50%, 170 г, стоит 50,90 грн вместо 84,90 грн – обе позиции продаются со скидкой 40%. Сливки Premialle 33% весом 0,5 кг подешевели со 188,30 до 124,90 грн.

Глазированный сырок Злагода Клубника, 36 г, обойдется в 10,50 грн вместо 16,50 грн. Сырковые батончики этого же бренда с ванилью в глазури, 120 г, продают за 46,90 грн вместо 72,90 грн.

Акционные цены распространяются также на молочные продукты и творожные десерты

Что подешевело к обеду и ужину

Полукопченая колбаса М’ясна лавка Балыкова, 0,5 кг, стоит 103,90 грн вместо 173,70 грн – скидка составляет 40%. Сосиски М’ясна лавка Детские, 330 г, продают за 78,90 грн вместо 121,70 грн. Варено-мороженые креветки Norven Vannamei, 0,7 кг, подешевели с 303,90 до 199,90 грн.

Среди акционных товаров есть колбаса и сосиски "М’ясна лавка"

Пельмени Valesto с говядиной, курицей и свининой, 0,6 кг, можно приобрести за 86,90 грн вместо 145,60 грн. Блины Valesto с манго, 300 г, стоят 62,90 грн вместо 99,90 грн, а с клубникой – 72,90 грн вместо 115,90 грн. Майонез Торчин Европейский 72%, 0,5 кг, продают за 70,30 грн вместо 108,40 грн.

Скидки распространяются и на замороженные блюда Valesto

Среди напитков литровый Живчик со вкусом груши стоит 27,90 грн вместо 42,90 грн. Пиво Чернігівське Біле объемом 0,5 л подешевело с 45,50 до 25,90 грн, а Zibert Lager в банке 0,5 л – с 37,90 до 21,50 грн: на обе позиции действует скидка 43%.

Товары для дома и гигиены: что выгодно купить

Туалетная бумага Zewa Deluxe Peach или Pure White, четыре рулона, стоит 97,90 грн вместо 169,50 грн – скидка 42%. Литровое средство для унитаза Domestos Ультра Білий продают за 103,90 грн вместо 167,80 грн. Средство для удаления жира GALAX das PowerClean, 0,5 кг, обойдется в 70,50 грн вместо 113,00 грн.

Средство Domestos Ультра Білий стоит 103,90 грн вместо 167,80 грн

Зубная паста Aquafresh Family, 100 мл, подешевела с 66,70 до 44,50 грн, а Colgate Total 12, 150 мл, – с 197,60 до 122,90 грн. Гель для душа Fa Volcano Force или Tropic Storm, 250 мл, стоит 75,90 грн вместо 122,90 грн.

На подгузниках Huggies Extra Care можно сэкономить 200,90 грн за упаковку. Размер 3 в упаковке на 40 штук и размер 4 на 33 штуки продают за 494,00 грн вместо 694,90 грн. Скидка составляет 28%, но по сумме экономии эти предложения уступают только большой упаковке Jacobs Monarch.

Среди акционных товаров в "АТБ" есть туалетная бумага, гели для душа и зубная паста

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сладкие подарочные наборы от Roshen, Milka и Bob Snail появились в "АТБ" и сколько они стоят.