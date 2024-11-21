В Киеве ухудшится погода: синоптики предупреждают о суточных дождях со снегом и заморозках

Зима уже напоминает о себе

Теплая погода в Киеве резко изменилась на похолодание с продолжительными осадками. В ближайшие дни дожди и мокрый снег не будут идти только в четверг вечером и в пятницу на протяжении ночи-утра.

Специалисты также предупреждают о порывах сильного ветра. Они предполагаются в предпоследние дни недели, согласно данным сайта Meteofor.

Четверг, 21 ноября, с самой ночи принесет в город облачность и значительные дожди. Утром они сменятся сильным снегом, но в дневное время будут мелкие осадки. Температура днем не превысит +1 градуса, а ночью было теплее — +10 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются во второй половине суток – свежие 8 м/с.

Ночь и утро пятницы, 22 ноября, будут более или менее ясными и сухими. Однако уже во второй половине дня прогнозируются умеренные дожди со снегом. Дневная температура составит +1 градус, а ночью она опустится до -1 градуса. Наибольшие порывы ветра предполагаются днем и вечером – сильные 10-11 м/с.

Суббота, 23 ноября, также будет облачной и мокрой. Ночью должны начаться умеренный снег с дождем, но уже в течение утра-вечера ожидается уменьшение их интенсивности. Воздух днем прогреется до 0 градусов, а ночью будет теплее – +3 градуса. В дневное время предполагается максимальная сила ветра — сильные 10 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал, что метеорологическая зима понемногу пробирается в Украину. Некоторые ее города уже засыпали снегом и есть вероятность дальнейших осадков.