Мокрым снегом и заморозками в Киеве не ограничится: какие еще сюрпризы подготовила погода на выходные

Зима накрывает столицу

В конце рабочей недели в столице прогнозируется сильная облачность и мокрый снег. Местами температура может упасть до -4 градусов.

Синоптики также предупреждают о порывах сильного ветра, которые произойдут во второй половине пятницы и субботы, 22-23 ноября, сообщили в Meteofor.

Последний день рабочей недели, 22 ноября, принесет в город облачность и значительные осадки. Умеренный снег должен начаться днем, но вечером к нему присоединится дождь. Воздух в дневное время остынет до 0 градусов, а ночью — -1 градуса. Наибольшие порывы ветра ожидаются во второй половине суток — сильные 10-11 м/с.

Суббота, 23 ноября, также предполагается облачной и мокрой. Ночью ожидаются дожди со снегом, которые утром сменятся снегом, что продержится до вечера. Дневная температура достигнет 0, а ночная – +2 градусов. Максимальная сила ветра прогнозируется на начале второй половины суток – сильные 11 м/с.

А уже в воскресенье, 24 ноября, сохранится только облачность. Температура днем снизится до 0 градусов, а ночью упадет до -1 градуса. Сила ветра в этот день не превысит свежих 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие области Украины в ближайшее время засыпет снегом. Однако длительных морозов синоптики не прогнозируют.