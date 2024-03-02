Василий Шкляд рассекретил название нового романа и сюжет

Василий Шкляр почти завершил роман об украинских и литовских партизанах пятидесятых годов

Автор бестселлера "Черный Ворон" Василий Шкляр в интервью "Телеграфу" рассказал о том, что почти закончил работу над новым романом. Он будет называться "Заячий костел".

"Заячий костел" — это понятие из литовского фольклора. У них есть такой обычай, когда мальчишка сует нос во взрослые дела, то старший ему говорит: "А давай я тебе покажу заячий костел". Тогда мужчина берет мальчика двумя руками за уши и виски и поднимает вверх, это больно и неприятно, а парню говорят: "Видишь, видишь!?" Он, конечно, ничего не видит. Это понятие меня заинтриговало вот почему, здесь еще есть мотивы литовской мифологии. Первый и последний король Литвы Миндовг принял католицизм, потому что без благословения Папы Римского невозможно было стать королем, но он был до того язычником и схитрил, потому что хотел угодить и тому богу и своих не предать... А потом я нашел интересную информацию, что Миндовг, став королем, впоследствии отступил от католицизма и молился Заячьему богу... Я когда это узнал, подумал, ого! Ты уже не можешь не писать", — рассказал Василий Шкляр.

В основу его романа легли рассказы литовских партизан, воевавших против советской власти до середины пятидесятых годов.

Больше читайте в интервью Василия Шкляра, которое выйдет 3 марта, в 10:00 на нашем сайте.