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Василь Шкляд розсекретив назву нового роману та сюжет

Автор
Микола Міліневський Микола Міліневський
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Василь Шкляр майже п'ять років писав новий роман Новина оновлена 02 березня 2024, 19:00
Василь Шкляр майже п'ять років писав новий роман

Василь Шкляр майже завершив роман про українських та литовських партизанів п'ятидесятих

Автор бестселера "Чорний Ворон" Василь Шкляр в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про те, що майже закінчив роботу над новим романом. Він буде називатися "Заячий костел".

""Заячий костел" — це поняття із литовського фольклору. У них є такий звичай, коли малий хлопчина стромляє носа у дорослі справи, то старший йому каже: "А давай я тобі покажу заячий костел". Тоді чоловік бере хлопчину двома руками за вуха та скроні і піднімає вгору. Це боляче і неприємно. А хлопцеві кажуть: "Бачиш, бачиш!?" Він, звичайно, нічого не бачить. Отже, заячий костел означає те, що ти дуже хочеш побачити, але тобі це ніколи не вдасться. Це поняття мене заінтригувало ось чому. Тут ще є мотиви литовської міфології. Перший і останній король Литви Міндовг прийняв католицизм, бо без благословення Папи Римського неможливо було стати королем. Але ж він був до того язичником і схитрував, бо хотів догодити й тому богові і своїх не зрадити. А потім я знайшов цікавенну інформацію, що Міндовг, ставши королем, згодом відступив від католицизму і молився Заячому богу. Я коли це дізнався, подумав, ого! — Заячий бог і заячий костел. Так з’являється іскра, після якої ти вже не можеш не писати", — розповів Василь Шкляр.

В основу його роману лягли розповіді литовських партизанів, котрі воювали проти радянської влади до середини п'ятдесятих років.

Більше читайте в інтерв’ю Василя Шкляра, котре вийде 3-го березня, о 10:00 на нашому сайті.

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#Василь Шкляр #Чорний ворон