Женщины Тараса Шевченко — от крепостной до княжны: почему художник и украинский классик не нашел личного счастья

Поэт знал и понимал роль мнимых доброжелателей в том, что его последняя попытка женитьбы тоже не удалась.

На волне очередного этапа борьбы украинского народа с русским нашествием фигура величайшего поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко, которому сегодня исполнилось бы 210 лет, имеет большое значение. Украинцы вдохновляются творчеством Кобзаря на фронте и в тылу, в то время как враг пытается стереть все упоминания о нем: разрушает памятники, уничтожает портреты, изымает книги его авторства из библиотек на оккупированных территориях.

И это еще раз доказывает, что украинскую культуру нужно беречь, изучать и пытаться открывать ее с разных сторон. Именно поэтому "Телеграф" решил посмотреть на Тараса Григорьевича не только как на классика, но и как на живого человека и разобраться с "женским вопросом" в его жизни.

Вместе когда-то росли — Беатриче Шевченко

Благодаря приятной внешности (а у молодого Тараса Шевченко были выразительные серые глаза, высокий лоб и пышная шевелюра) и творческой натуре будущий известный поэт и художник не был обделен женским вниманием. Он сам неоднократно испытывал сильные чувства к представительницам прекрасного пола, подчас взаимные, но семейное гнездышко ни с кем так создать и не смог.

Первая любовь, по мнению исследователей биографии Кобзаря, настигла его в возрасте 13-15 лет. Это был непростой период жизни юного Тараса. Его мать Екатерина (урожденная Бойко) ушла из жизни, когда ему было девять лет, а отец уже через год после смерти жены привел домой мачеху — Оксану Терещенко, потому что не мог сам справиться с шестью детьми. У вдовы было трое своих детей, поэтому материальное положение семьи стало еще сложнее, а моральная атмосфера была тяжелой.

"Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом отвратительном триумфе. Не проходило часу без слез и драки между нами, детьми, и не проходило часу без ссоры и брани между отцом и мачехой; меня мачеха особенно ненавидела вероятно, за то, что я часто тузил ее тщедушного Степанка", — опишет впоследствии свои мучения Тарас в одной из своих первых повестей "Княгиня", считающейся биографической.

Девочка-соседка стала утешением для юного Шевченко в его непростой жизни с мачехой.

Утешением для юноши в тот период и было общение с дочерью соседей Оксаной Коваленко. О своих нежных чувствах к ней Тарас впоследствии расскажет в произведениях разного периода. В частности, эта девушка является героиней стихотворения "Ми вкупочці колись росли". Вероятно, о ней вспоминает поэт и в поэзии "Мені тринадцятий минало", в котором рассказывается о бспризорном сироте, который пас овец и тосковал из-за своей непростой судьбы. А утешением для него становится появление девушки, услышавшей плач, "прийшла, привітала, утирала мої сльози й поцілувала…".

Еще одно уже прямое упоминание о первой любви содержится в предисловии к незавершенной поэме "Марьяна-монахиня":

Чи правда, Оксано? чужа чорнобрива!

І ти не згадаєш того сироту,

Що в сірій свитині, бувало, щасливий,

Як побачить диво — твою красоту.

Кого ти без мови, без слова навчила

Очима, душею, серцем розмовлять.

З ким ти усміхалась, плакала, журилась,

Кому ти любила Петруся співать.

По мнению профессора Павла Зайцева, много лет исследовавшего жизнь известного украинца, в этих строках представлен "полный образ детской любви Тараса — счастливого умиления парня при его встречах с любимой, их "глазами, душой, сердцем" ведомых разговоров, их общих радостей и общей печали".

Посвящение Оксане написано очевидно позже основного текста поэмы "Марьяна-монахиня".

"Оксана станет потом Беатриче для Шевченко. Имя ее он будет давать любимым героиням своих поэм, а ее личная трагическая судьба станет трагедией его сердца, как мы узнаем об этом впоследствии. В безрадостной же жизни сироты-подростка была она ясной звездой, источником ярких переживаний, что окрыляли душу молодого мечтателя и пробуждали в ней гаммы новых, особых ощущений", — отмечает шевченковед в издании "Жизнь Тараса Шевченко".

Польская швея и прелестная немочка

К юношеским увлечениям Тараса исследователи относят чувства к Ядвиге Гусиковской (Дзюне или Дуне), которая была старше на восемь лет и работала швеей. Чувства между ними возникли во время служения Шевченко у помещика Павла Энгельгардта и его пребывания в Вильно (современный Вильнюс), а затем — в Варшаве. В первом одаренный парень имел возможность учиться у профессора рисования Рустема, во втором — у местного художника — известного портретиста и пейзажиста Франци Лампи. Параллельно имел возможность овладеть польским языком, в которым упражнялся с Дзюней, а другого она не знал. Впоследствии это дало возможность Тарасу читать в оригинале польские произведения, в частности Адама Мицкевича — известного деятеля польского национального движения, писателя, поэта и драматурга. Об этом в своей статье упоминает украинский философ и публицист Петр Кралюк.

Гусиковская в свою очередь заставила задуматься Тараса над вопросами социального неравенства. О том, почему "й нам нещасливим кріпакам, не бути такими ж людьми, як і інші вільні стани", он размышляет в общении со своим другом Иваном Сошенко, который впоследствии способствовал его выкупу из крепостного права.

В молодости Шевченко выглядел привлекательно, а еще имел прекрасный баритон, который нравился женщинам.

"Если даже в этом изложении из третьих уст слово "впервые" добавлено произвольно, то во всяком случае упоминание Шевченко о том, что эта ранняя любовь вообще порождала в нем такие мысли — факт слишком важный и совершенно понятный: человеческого достоинства скромной швеи никому не свободно было оскорблять, а его, влюбленного в нее Тараса, свободно было бить пану, как собаку, и этой разницы положений парень не мог на каждом шагу не чувствовать. Эта молодая любовь была одним из ясных и теплых лучей в жизни 16-летнего юноши на далекой чужбине", — отмечает Зайцев, описывая этот фрагмент из жизни Шевченко.

Уже после того, как Шевченко оказался в Петербурге и получил свободу (это произошло 25 апреля 1838, когда Тарасу исполнилось 24 года) его жизнь изменилась. Он стал посещать лекции в Академии искусств в Петербурге, а вместе с тем рисовал портреты на заказ и иллюстрации в журналы. Это позволило улучшить и собственное материальное положение, и присылать немного денег родным в Украину. В письмах к брату Никите Тарас пишет, что для него "велике щастя буть вольним чоловіком, робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить".

"Женщина в постели", вероятно, написана Шевченко именно с красавицы-соседки Марии Европеус.

Молодой Шевченко благодаря своим талантам и харизме стал желанным гостем в семьях состоятельных петербуржцев, посещал театры и приемы, стал хорошо одеваться, то покупал плащ за сумасшедшую в то время сумму в 100 рублей, то енотовую шубу, то часы на цепочке, пользовался услугами извозчиков. За такой светский образ жизни его критиковал Иван Сошенко, с которым они вместе жили некоторое время. А потом между приятелями и коллегами пробежала черная кошка. Причиной стала соседка Мария Европеус.

"У Марии Ивановны жила ее племянница, сирота, дочь выборгского бургомистра, Мария Яковлевна, прелестная немочка. Нашему брату художнику влюбиться нетрудно, и я полюбил ее от души и даже, грешный человек, подумывал было на ней жениться. Но Тарас сломал все мои планы. Долго я скрывал недовольство их близкими отношениями, наконец не выдержал. Выругав Тараса, я выгнал его из квартиры. Но этим не помог своему горю: Маша начала ходить к нему на квартиру", — так вспоминал об этом досадном эпизоде сам Сошенко.

Чужая жена и "старая дева"

Следующие истории любви Шевченко связаны уже с Украиной, куда он смог вернуться в 1843 году. Здесь в начале лета 29-летний Тарас вместе со знакомым баснописцем Евгением Гребёнкой оказывается на балу у помещицы Татьяны Волховской в селе Мойсевка. Среди другой публики он выделяет 21-летнюю красавицу Анну Закревскую — жену самого богатого помещика Полтавщины Павла Закревского, у которой уже двое детей.

"Он долго сидел возле нее на балу и все просил у нее на память хоть один голубой цветок, которыми было украшено платье. Молодая женщина шутила и в шутку отказывала. Тарас Григорьевич однажды изловчился и оторвал цветок. Так это и закончилось. Года через два я случайно увидел у него эту реликвию. Тарас Григорьевич смутился немного: "Славная молодичка, — сказал он мне, — и такая приятная, что, кажется, и забудешь, а увидишь, так опять так тебя и тянет", — так описывает восхищение современник поэта Александр Афанасьев-Чужбинский и отмечает, что к этой особе Шевченко возвращался (то есть встречался и восхищался) по крайней мере трижды.

Об искренних и сильных чувствах поэта к Анне, по мнению исследовательницы Мариетты Шагинян, свидетельствует портрет молодой женщины авторства Шевченко. Она отмечает, что эта работа отличается от других вниманием к деталям.

Шевченко смог передать в портрете Анны Закревской ее красноречивый взгляд.

"Ни на одном другом из портретов Т.Шевченко, стилизованных по моде того времени, нет таких глаз, нет такой полной, трагической, душевной жизни глаз, такого слезно-нежного, выразительного взгляда, как на портрете Анны Ивановны Закревской. И эти глаза особенные, они кажутся черными, но, если присмотреться, вы видите, как усердно Шевченко выдержал в них настоящий их цвет, сияющую вокруг больших зрачков глубокую синеву", — пишет Шагинян в своей докторской диссертации.

Но развития эта любовная линия в жизни Шевченко не имела, потому что он получил письмо-предупреждение от Алексея Капниста — соседа упомянутой Волховской. Тот просит его не заезжать и не писать Закревскому, ибо "временный восторг исчезает как дым, но сплошь и рядом остаются пятна невидимые и они омрачают нашу душу, отзывающуюся в совесть". Но вспоминать Анну Тарас будет еще долго, по крайней мере, об этом свидетельствуют его произведения. Предмету своей любви поэт посвятил поэму "Слепой", также ей адресовано стихотворение "Немає гірше, як в неволі" с буквами Г.З. в начале, написанный уже в период ссылки.

Благодаря тому же Капнисту осенью 1843 года Шевченко оказывается в Яготине в имении князя Николая Репнина, где и знакомится с его семьей. Дочери хозяина Варваре Репниной на тот момент было 35 лет, она имела хорошее образование и благодаря происхождению принадлежала к высшему обществу. Однако она искренне увлеклась Тарасом, который вышел из народа и еще недавно был крепостным, но поразил ее своим художественным и поэтическим талантом.

В силу воспитания и статуса княжна не могла напрямую признаться Тарасу в своих чувствах, поэтому изложила их в виде биографической повести "Девочка". В ней она называет главного героя Березовского, прототипом которого был Шевченко, "поэтом во всей широте этого слова".

Княжна Варвара Репнина была увлечена поэтом, но ее окружение было против сближения с ним.

"Он выжимал из глаз своих слушателей слезы нежности и сострадания, он настраивал души на высокий диапазон своей лиры, захватывая всех; он притягивал к себе старых и молодых, холодных и пылких. Читая свои замечательные произведения, делался он волшебный; музыкальный голос его переливал в сердце слушателей все глубокие чувства, властно господствовавшие тогда над ним самим", — так описывала княжна достоинства Шевченко в этом произведении.

В свою очередь Шевченко посвятил княжескую поэму "Тризна", которая начинается стихотворным обращением к Варваре, там он называет ее добрым ангелом, который своими речами "мрії про рай пробудив". Но в реальности романтических чувств поэт не демонстрировал и попыток ухаживания не предпринимал, выдерживая дружеский тон в общении.

В конце концов родные и друзья княжны было против сближения ее с поэтом, в частности, Капнист, способствовавший появлению художника в Яготине, так же приложил усилия, чтобы тот отсюда уехал. Уже позже, когда Тарас оказался в солдатах, что стало наказанием за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе, Репнина была среди тех, кто поддерживал его — присылала ему письма и книги, пыталась улучшить его судьбу.

Тыквы от поповны и актрисы

Исследователи отмечают, что Шевченко очень мечтал о создании семьи и рождении детей, потому что относился к малышам очень дружелюбно и всегда находил для нее развлечения.

"Большое утешение приносили Шевченко крестьянские дети, которые в селах обычно целые дни проводят на улице. Тарас Григорьевич не раз садился с ними в круг и, ободрив пугливое общество, рассказывал им сказки, пел детских песен, которых знал множество, с серьезным видом делал пищики и вскоре завоевывал расположение всех детей", — вспоминал об этой особенности характера Тараса современник поэта Александр Афанасьев-Чужбинский.

Шевченко любил детей, в ссылке его задело, что местные должны были попрошайничать — этому посвящена одна из его картин.

Матримониальные планы имел Шевченко несколько раз. Так, в 1843 году во время посещения родного села Кирилловка он увидел хорошенькую дочь местного священника Феодосию Кошиц. У ее отца Григория, о котором современники отзываются как о человеке суровом, скупом, "склонном к тупому, стандартному мышлению", Тарас когда-то работал. Это и сыграло с ним злую шутку во время сватовства к Тодосе осенью 1845 года. Старший Кошиц не смог увидеть в талантливом односельчанине выгодную партию для дочери, потому что воспринимал его как бывшего крепостного.

Отказ Шевченко воспринял очень болезненно, свои душевные страдания излил традиционно в поэзиях под названиями "Не завидуй багатому…" и "Не женися на багатій", также в этот период появляются произведения, которые станут классикой украинской литературы — поэзия "Три літа", "Як умру, то поховайте… (Заповіт)" и другие.

Еще одна попытка жениться приходится на период жизни Шевченко после возвращения из ссылки. По дороге в Петербург он останавливается в Нижнем Новгороде, где влюбляется в младшую на 28 лет актрису Екатерину Пиунову. При этом он привязывается ко всей семье 15-летней девушки, над которой взял фактически родительскую опеку – носил и читал ей классиков, помогал работать над сценическими образами. Ибо на момент встречи репертуар Екатерины состоял из водевилей.

Шевченко взялся делать с молодой атрисы Пиуновой настоящую актрису, но усилия не оценила.

"Роли — преимущественно наивных девушек; дарование — грациозное и эфемерное, с наигранной "вечной молодостью", при очень трезвой осмотрительности и немалом жизненном опыте для своих 15 лет", — описывает ее скромные таланты исследовательница Мариетта Шагинян.

Шевченко хотел помочь девушке выйти на новый этап и не только самостоятельно занимался ее развитием, но и пригласил в Нижний Новгород известного актера Михаила Щепкина. Тот занимался с Пиуновой, сыграл с ней в местном театре в пьесе "Москаль чарівник" и даже помогал выбить место для юного дарования в Харьковском театре.

Но только Шевченко сделал предложение Пиуновой, прислав письмо, как отношение ее самой и семьи к нему резко изменилось. Тараса перестают приглашать в гости, родители ведут себя бестактно и грубо, а сама Екатерина избегает встреч, к тому же не дождавшись ответа из Харькова, заключает соглашение с местным театром. Художник в какой-то момент понимает, что идеализировал девушку и создал образ, не соответствующий действительности.

"Случайно встретил я Пиунову: у меня не хватило духу поклониться ей. А давно ли я видел в ней будущую жену свою, ангела-хранителя своего, за которого готов был положить душу свою? Отвратительный контраст! Удивительное лекарство от любви — несамостоятельность, у меня все как рукой сняло… Погань госпожа Пиунова! От ноготка до волоска дрянь!", — так по-злому отзывается Тарас в дневнике об актрисе, что едва не стала его женой.

Желание найти себе пару не покидает Шевченко. В какой-то момент он обращается за помощью в этом вопросе к жене своего давнего знакомого — ученого, естествоиспытателя и историка Михаила Максимовича. В его доме в Москве он останавливается в 1859 году, когда направляется в Украину, где хочет приобрести дом.

К жене друга Марии Максимович Шевченко обратился за помощью в поиске жены.

Некоторые исследователи считают, что с Марией Максимович у поэта возникают теплые чувства, и даже приписывают Шевченко сыну, который родился у супругов спустя девять месяцев после его пребывания в гостях.

Но Мариетта Шагинян в своем исследовании эту версию опровергает: "И не в обычае, не в морали, не в стиле ни самого Тараса Шевченко, глубоко и серьезно смотревшего на брак, на семьи, которой была семья Максимовичей, — переступить эту дистанцию, да еще в коротенький приезд, да еще тогда, когда Т. Шевченко сам горячо хотел построить крепкую семью".

В письмах Максимович Шевченко называет ее с мужем единственными друзьями и постоянно напоминает об обещании посодействовать в устройстве его судьбы.

"… как Бог да вы поможете, то, может, и женюсь. Если бы так случилось, очень хорошо было бы. Страх как надоело уже мне бурлачить. На этот раз посылаю вам свой портрет, только вы его не показывайте моей молодой, а то испугается", — пишет Тарас в марте 1859 года к Марии.

Последнее неудачное женихание

Последней любовью Шевченко называют 20-летнюю Ликеру Полусмак — крепостную помещика Николая Макарова, которую он встречает в 1860 году в доме помещиц Карташевских. Исследовательница Мариетта Шагинян, называет молодую женщину "роковым типом" для Тараса, которая похожа и на подросшую его землячку Оксану, и на Марию Максимович. А еще приводит такую ее характеристику современников:

"Существо молодое, свежее, немного грубое, не слишком красивое, с чудесными белокурыми волосами и той то ли надменной, то ли спокойной осанкой, свойственной ее племени".

Но приятная внешность оказалась обманчивой и за ней таилась "обычная девичья жадность к подаркам, похожая на пиуновскую, опасения выйти за "старого и лысого", да еще "запивающего", любопытство, богат ли он, сколько зарабатывает, и лень к работе, и желание "досадить барышням Карташевским".

Кстати, за сто дней знакомства Шевченко успел потратить на девушку приличные деньги, потому что накупил ей ткани на платья и белье, шляпки и ботинки, серьги и кораллы, а еще подарил Евангелие в белой оправе с золотыми краями и даже снял квартиру. Что поставило точку в их отношениях точно неизвестно, исследователи склоняются к мнению, что это мог быть флирт Ликеры с другим. Расстроенный поэт после разрыва пытается отомстить, даже требует, чтобы все его подарки, все до одного, были сожжены.

Шевченко мечтал о семейном счастье с молодой Ликерой Полусмак, но его планы были разрушены.

Но история была не столь однозначна, считает Анатолий Ткаченко — доктор филологических наук, профессор Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко. Критическим замечанием в адрес девушки "от землячков" он противопоставляет воспоминания самой Ликеры. Из них следует, что и самой девушке, и Шевченко активно насаждали мысли о том, что они не пара, и выставляли друг перед другом в негативном свете.

К примеру, в ответ на просьбу благословить Ликеру на брак с ним, помещик Макаров желает счастья и покоя, но и предостерегает от неравного брака. "Что вы задумали, Тарас Григорьевич! Разве вы не знаете, что такое Ликера!" — писала ему Надежда Забила (сестра Александры Белозерской-Кулиш — жены Пантелеймона Кулиша, на свадьбе которого боярином был Шевченко).

— Люди из окружения Шевченко, на мой взгляд, оболгали девушку, сделали во всем виновной, считая, что отвадили поэта от такого плохого человека и брака, а фактически "уберегли" его от возможности продолжения рода и создания семьи, — отметил Анатолий Александрович в комментарии "Телеграфу". — Но я больше верю воспоминаниям самой Ликеры, которые тщательно изучил. В них девушка отмечала:

"Врут, что он пил очень водку. Так мне досадно, что врут и ничто так не досадно". А еще добавляет: "Ему графиню сватали и его не пускал ко мне Макаров – тот господин, у которого я была крепостная, хотя я и не была крепостной, потому что я была казачка и тогда узнала о том, как освободилась… Они (господы) не хотели чтобы я уходила от них, а – как я выбралась – все отняли от меня". Ликере также напоминали о ссылке Шевченко: "Говорили мне господа: "Ты хочешь быть барыней, а сама не знаешь, что идешь за сибиряка".

Шевченко даже нарисовал дом, в котором хотел бы жить с семьей (внизу), сделав его лучше родительского (сверху).

Но почему-то ее голос почти не слышали исследователи, а верили воспоминаниям Белозерской-Кулиш, Макарова и других. А на мой взгляд, последнее слово заслуживают даже преступники. Все-таки Ликера покаялась, в отличие от землячков-сплетников, помешавших якобы с добрыми намерениями их с Тарасом браку, пыталась оправдаться тем, что была молода, и не понимала, что делает. И впоследствии она искупила свою вину, потому что после неудачного брака поселилась в Каневе и много лет ходила на могилу Шевченко, — подчеркнул профессор.

Также Анатолий Ткаченко подчеркивает, что самое главное в истории последнего женихания-любви все-таки то, что оно поспособствовало созданию ряда стихотворений так называемого "Ликериного цикла".

— С ним, наверное, связано стихотворение "Росли укупочці, зросли…". По жанру — это идиллия, и в нем высказана мечта "так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі, на той світ тихий перейти", — отмечает Анатолий Александрович. — Еще были — "Ликері", "Н.Я. Макарову" ("Барвінок цвів і зеленів…"), "Л." ("Поставлю хату і кімнату…"). Непосредственно примыкает к циклу и стихотворение "Не нарікаю я на Бога…", да и в других произведениях этого периода чувствуется перекличка с болезненной темой.

Стихотворение-посвящение Макарову — это послание хозяину Ликеры с сигналом, что Шевченко знал и понимал его роль в том, что брак не сложился. В нем "барвіночок" — это Ликера, а ""недосвіт"(утренний приморозок), который его потоптал — сам Макаров и другие люди, способствовавшие разрыву с девушкой, и обоих Тарас жалеет. Исследователи подчеркивают, что он тем самым простил обидчику, но он всех прощает, а гений Шевченко смог превратить его страдания в тексты, которые до сих пор смущают украинскую душу. Не уничтоженую революциями, голодоморами, войнами, чернобылями, информационным геноцидом. Нам до сих пор "І недосвіта шкода", — резюмирует профессор Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.