Больше, чем у некоторых министров: какая зарплата у главы Киевской ОГА

Некоторые министры получают меньше

Глава Киевской областной государственной администрации получает около 80 тысяч гривен в месяц. Это те деньги, которые чиновники получают на руки после вычета налогов.

Об этом говорится в ответе на Киевской ОГА на запрос "Телеграфа". Там привели информацию о зарплатах главы администрации Руслана Кравченко в течение 2024 года и и.о. главы администрации Николая Калашника в январе 2025 года.

Как видно в таблице, зарплата Кравченко согласно постановлению Кабмина составляла от 80,7 до 94,3 тысячи гривен. Однако после вычета налогов, учета отработанных дней и выплаты командировочных, он получал от 74 до 87 тысяч.

Также можно увидеть, что в январе 2024 года он получил существенную надбавку за работу с материалами, которые содержат государственную тайну. А в декабре 2024 года ему выплатили почти 124 тысячи в качестве компенсации при увольнении за неиспользованные отпуски.

Калашник на должности и.о главы ОГА проработал лишь месяц и получил за это 83,5 тысячи гривен на руки.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в январе 2025 года получил начисленную заработную плату в размере 72 196,42 грн. То есть его зарплата меньше, чем у главы Киевской ОГА