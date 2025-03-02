Одна из стран ЕС отказалась от предоставления помощи Украине и требует немедленного прекращения огня

Заявление было сделано на фоне спора Трампа и Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет оказывать Украине ни финансовую, ни военную поддержку. Он сказал, что эти действия будут способствовать продолжению войны.

Об этом стало известно из сообщения политика на его странице в Facebook. Фицо подчеркнул, что Словакия не будет блокировать помощь других стран, но участвовать в ней не планирует. Он также подверг критике подход "мира через силу" и назвал его "нереальным".

Фицо намерен представить свою позицию на саммите Европейского совета, который состоится 6 марта в четверг. Главными предложениями станут:

Немедленное прекращение огня вне зависимости от финального мирного соглашения;

Возобновление транзита российского газа через Европу в Украину. По его мнению, ситуация с энергетикой "абсурдна", поскольку Украина "все равно покупает российский газ, но за европейские средства".

Фицо также заявил, что без возобновления поставок российского газа Европа потеряет конкурентоспособность.

Премьер Словакии пригрозил, что если его позиция не будет учтена, он может заблокировать принятие итоговых решений саммита.

"Если на саммите не будут учтены альтернативные мнения, в четверг Европейский совет может не прийти к согласию по Украине", – заявил Фицо.

Он подчеркнул, что не выступает против усиления обороноспособности Европы, но выступает против предоставления военной помощи именно Киеву.

Ранее Телеграф писал, что после спора между президентами Украины и США в Белом доме Фицо стал одним из немногих европейских лидеров, кто открыто поддержал позицию Трампа. Большинство же стран ЕС и чиновников союза заявили о поддержке Украины и в частности Владимира Зеленского.