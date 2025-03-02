Довбик принес "Роме" важную победу в матче Серии А (видео)

Украинский форвард вернулся в состав римлян

В воскресенье, 2 марта, "Рома" принимала "Комо" (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии сезона 2024/25. Впервые за 4 игры в составе хозяев нашлось место для нападающего сборной Украины Артема Довбика, который перешел в стан Волков в начале сезона.

Довбик вышел на замену в начале второго тайма вместо Шомуродова и забил победный гол. Об этом сообщает "Телеграф".

На 76-й минуте матча Довбик замкнул прострел Девина Ренша с правого фланга. Это взятие ворот стало 9-м в Серии А для украинца, и 14-м за "Рому" во всех турнирах. Кроме того, на счету 27-летнего форварда 4 ассиста.

Видео гола Довбика в матче "Рома" — "Комо":

Этот результат позволил "Роме" подняться на 8-е место в турнирной таблице Серии А. "Комо" идет 13-м в первенстве Италии.

До этого в последний раз Артем отличался в Серии А в конце января. Свой восьмой гол в чемпионате Италии по футболу сезона 2024/25 Довбик оформил в ворота "Удинезе" (2:1). Кроме того, Артем забил в ворота "Дженоа" (3:1). В середине января форвард сборной спас Волков от поражения в поединке с "Болоньей" (2:2).