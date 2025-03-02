"Самолеты в небе, ботинки на земле": Стармер сделал громкое заявление о помощи Украине

Лондон пообещал существенную помощь Украине

Великобритания закупит для Украины около пяти тысяч ракет для ПВО. Кроме того, там допускают отправку военного контингента в Украину для того, чтобы гарантировать соблюдение сделки по завершению войны.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогу встречи лидеров стран Европы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его выступление транслировалось в эфире единого марафона.

По его словам, в рамках программы UK Export Finance будет выделено 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (83,5 млрд гривен) для усиления украинской ПВО. Это часть той помощи, о которой Стармер договорился с Зеленским накануне.

Премьер Британии добавил, что Лондон намерен усилить Украину "самолетами в небе и ботинками на земле". Он подчеркнул, что в Украину будет направлен контингент, чтобы защитить сделку, однако сперва ее должны поддержать США.

"Мы согласились, что Соединенное Королевство, Франция и другие будут сотрудничать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. И мы будем обсуждать этот план с Америкой и продвигать его", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Зеленский и Стармер договорились о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине. Это кредит, который будет возвращен из доходов из российских замороженных средств.