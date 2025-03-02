Сбор на "ядерку" оказался шуткой: украинцы возмущены

Деньги все равно пойдут на нужды ВСУ, но желающие могут вернуть средства.

После неудачных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, украинцы начали сбор на "ядерку". По всей видимости, не все поняли, что оружие массового поражения это не то, что могут купить волонтеры.

Объяснить это попытался сооснователь monobank Олег Гороховский в своем telegram-канале. По его словам, за 20 часов сбора было собрано 27,2 миллиона гривен.

"Конечно, я не знаю, как сделать "ядерку", но это и не было целью сбора. Целью сбора было показать – что мы единственные, ненавидим врага и готовы бороться за нашу землю, свободу и независимость и наше единство и есть наша "Ядерка", которую невозможно уничтожить даже другой ядеркой", — написал он.

Гороховский добавил, что полученные средства он намерен направить на закупку необходимых для армии вещей через инициативу Сергея Стерненко. При этом, он сообщил, что те украинцы, которые хотят вернуть средства, смогут это сделать после обращения в поддержку до 20:00 3 марта.

Стерненко в свою очередь поблагодарил Гороховского за сбор и отметил, что деньги пойдут на помощь подразделениям на Курском и Покровском направлении, а также возле Белогоровки.

В то же время нашлись и те, кто юмор не оценил. Например, волонтер Юлия Малышко отметила весьма негативную тенденцию в украинском обществе.

Другие пользователи тоже молчать не стали.

Как сообщалось ранее, в США считают идею Украины о возвращении ядерного оружия "несерьезным". Кроме того, там думают, что наличие оружия массового поражения не решит ее проблем.