Демилитаризации Украины не будет: главные заявления Шольца, Туска, Стармера после саммита в Лондоне

Лидеры стран поддержали Украину

В столице Великобритании прошел саммит лидеров стран Европы относительно войны в Украине. Целью саммита было объединить усилия европейских союзников для достижения соглашения о завершении войны.

"Телеграф" собрал главные заявления. На саммите присутствовали почти два десятка лидеров ЕС и европейских стран.

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии одной из первых покинула зал встречи, после чего сообщила о необходимости в срочном перевооружении Европы.

"Сейчас крайне важно наращивать инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности Европейского Союза. И нам нужно в геостратегической среде, в которой мы живем, готовиться к худшему, и поэтому усиливать оборону", — сказала она.

Она добавила, что Украину необходимо превратить в "стального дикобраза", который будет неприступен для захватчиков.

Олаф Шольц

Бывший канцлер Германии сообщил, что Украине необходима сильная армия, а потому "демилитаризации не будет".

"В основе будущего мирного порядка должен стоять принцип, что у Украины будет возможность самостоятельно защищать себя, а значит, иметь сильную армию. Она сегодня огромна благодаря помощи многих друзей. И она должна остаться великой во времена мира. Любая будущая архитектура безопасности должна предусматривать мощную украинскую армию в долгосрочной перспективе. И это потребует значительных ресурсов, даже если война закончится", — сказал он.

Марк Рютте

Глава НАТО высказал мнение, что это была хорошая встреча, на которой союзники активировались и с точки зрения увеличения расходов на оборону и с точки зрения помощи Украине.

"Сегодня за столом переговоров я услышал новые заявления, и я не собираюсь объявлять их вам. Потому что они (лидеры стран, — ред.) должны сделать это сами. Но это очень хорошая новость, что все больше европейских стран будут увеличивать расходы на оборону", — сказал он.

По его словам, страны Европы хотят убедиться, что Россия никогда больше не нападет на Украину и признал, что европейцы будут "активно действовать в Украине".

Дональд Туск

Премьер Польши сообщил в своих соцсетях, что "Европа проснулась".

"Европа проснулась и теперь в один голос говорит о поддержке Украины, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы ЕС", — написал он.

Он также отверг любые предположения о длительном расколе между Европой и США, заявив, что "мы не можем этого допустить".

"К счастью, все без исключения и независимо от эмоций, которые мы можем испытывать, хотят, чтобы наши трансатлантические отношения между ЕС и США были максимально крепкими", — сказал он.

Кир Стармер

Премьер Британии отметил, что встреча была организована для того, чтобы сплотить Европу.

"Наша отправная точка должна заключаться в том, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию сейчас, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы, и мы удваиваем нашу поддержку", — сказал он.

По его словам, Лондон выделит средства на закупку около 5000 ракет ПВО и возглавит коалицию стран, которые будут готовы защитить соблюдение сделки, в том числе и отправкой войск.

"Великобритания готова поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе, вместе с другими", — добавил он.

Стармер добавил, что Лондон уже обсуждал этот план с США.

Джастин Трюдо

Премьер Канады обратил внимание на то, что сказал президент Владимир Зеленский во время визита в Белый дом и добавил, что полностью поддерживает Украину.

"В пятницу в Овальном кабинете президент Зеленский многословно указал на то, что Владимир Путин — лжец и преступник. Нельзя доверять тому, что он сдержит свое слово в любом виде или форме, так как он раз за разом демонстрирует, что нарушит любые соглашения. Я поддерживаю Владимира Зеленского и поддерживаю народ Украины", — сказал он.

Антониу Кошта

Председатель Европейского совета отметил, что ЕС готов работать над мирным планом.

"Мы должны учиться на опыте прошлого. Мы не можем повторить опыт Минска. Мы не можем повторить трагедию Афганистана, и для этого нам нужны прочные гарантии безопасности и миротворчество, идущее рука об руку с поддержанием мира", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Зеленский и Стармер договорились о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине. Это кредит, который будет возвращен из доходов из российских замороженных средств.