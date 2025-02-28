Чемпионат Украины по футболу, 19-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В Украине пройдут первые весенние матчи

В пятницу, 28 февраля, матчем "Оболонь" — "Полесье" стартует 19-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. В прошлом туре киевское "Динамо" укрепило лидерство., обыграв "Карпаты" (2:0).

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сойдутся "Шахтер" и "Александрия", который на данные момент идут в тройке лидеров.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 28 февраля

13:00 "Оболонь" — "Полесье"

15:30 "Ворскла" – "Динамо"

18:00 "Карпаты" — "ЛНЗ Черкассы"

Суббота, 1 марта

13:00 "Ингулец" — "Кривбасс"

15:30 "Черноморец" – "Левый берег"

18:00 "Шахтер" – "Александрия"

Воскресенье, 2 марта

15:30 "Заря" — "Рух"

18:00 "Верес" — "Колос"

Турнирное положение команд по итогам 18 туров УПЛ

Напомним, все украинские команды бесславно завершили выступления в еврокубках. По итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув турнир. По итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало всего 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире.