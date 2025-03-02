На уме один картофель: Лукашенко стал героем нового мема (видео)

Мир вроде бы на пороге Третьей Мировой войны, а Лукашенко думает о картофеле

В Белоруссии произошел дефицит, который казалось бы никогда не произошел. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что в стране нет картофеля.

Соответствующее заявление он сделал на совещании по новой системе регулирования цен. Лукашенко потребовал от Комитета госконтроля (КГК) разобраться с ценами на картофель и с его производством в стране. По его словам, цены на этот овощ за два месяца "подскочили на 10%".

"Оказывается, у нас картофеля нет. У нас картофель на сколько подорожал? В межсезонный период рост цен на картофель какой? Мы что, картофеля не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?" – спросил Лукашенко.

Он потребовал от КГК, в частности, предложить решение проблемы. "Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве! Цены за два месяца на 10% подскочили на картошку"

Реакция сети

В сети прокомментировали заявление Лукашенко. Люди в сети шутили, что начался судный день, или писали, что сейчас это "самые большие проблемы страны".

Также люди были возмущены тем, что мир вроде бы на пороге Третьей Мировой войны, а Лукашенко думает о картофеле. Люди писали, что отсутствие картофеля в Беларуси звучит как анекдот.

Также писали, что "это самый хороший диктатор". А некоторые реально видели в этом проблемы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Беларуси состоялись выборы, победу в которых снова "нарисовали" Александру Лукашенко. На избирательный участок сам кандидат пришел с домашним любимцем — шпицем Умкой. Песик успел оконфузиться, справив малую нужду прямо на участке.