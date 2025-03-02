В Лондоне пройдет саммит с Зеленским и лидерами ЕС по Украине: что будут обсуждать (обновляется)

На саммит съедутся представители многих стран

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине, в котором будут принимать участие лидеры более десятка государств, а также руководство НАТО и ЕС. Известно, что ключевыми темами станут укрепление позиций Украины сейчас, необходимость прочного длительного соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине, а также следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

"Телеграф" следит за этим событием и будет публиковать все главные заявления. Встреча должна начаться в 16:00 по киевскому времени.

Участие будут принимать: президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Также будут присутствовать глава МИД Турции, Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошту, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджу Мелони.

Главное по саммиту в Лондоне (обновляется)

13:00 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите в Лондоне попытается возродить надежду на завершение российско-украинской войны мирным соглашением, пишет Reuters.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский накануне находился в США, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Разговор не задался и обернулся громким спором из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.

Европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского. В их числе и Стармер, который через пресс-службу передал, что Британия "непреклонна в поддержке справедливого и длительного мира, обеспечивающего суверенитет и безопасность Украины".