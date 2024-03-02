На самом деле "Драгоценный" остров: как 55 лет назад СССР и КНР оказались на грани полномасштабной войны

Сотни людей погибли и десятки единиц техники были сожжены из-за амбиций 27-летнего царского генерала

На дальневосточной границе России, на притоке Амура – Уссури – есть крошечный китайский остров Чжэньбао-дао, который еще в 1991 году принадлежал Советскому Союзу и назывался Даманским. Остров, название которого с китайского переводится как "драгоценный", холодной дальневосточной зимой стал эпицентром первого кровопролитного вооруженного конфликта, произошедшего 2 и 15 марта 1969 года между двумя крупнейшими государствами социалистического лагеря.

Как Россия аннексировала часть Китая

Истоки вражды имеют интересную и давнюю историю. В октябре 1860 года завершилась четырехлетняя Вторая опиумная война, в которой Великобритания, Франция и США победили Цинскую империю, капитулировавшую и подписавшую в оккупированном Пекине грабительский договор.

Российская империя не участвовала в войне, но ожидала ослабления Китая, чтобы окончательно аннексировать Уссурийский край (еще в 1858 году Пекин был вынужден отдать малонаселенную Северную Маньчжурию и согласиться на проведение границы по Амуру) с выходом на Японское море.

14 ноября 1860 года в Пекине россияне также приложили усилия, чтобы достичь своей цели и аннексировать стратегически важный край. Границу между государствами провел 27-летний генерал-майор Николай Игнатьев красным карандашом – по левому китайскому берегу Уссури. Река оказалась всецело во владении Российской империи. Такая же ситуация была и на линии разграничения на Амуре с множеством островов. В XX веке при подписании договоров о границах в мировой практике по линии разграничения между государствами считали фарватер рек.

Остров Даманский находился у китайского берега. И при царе, и при большевиках пограничных конфликтов практически не возникало. Ситуация изменилась после ухудшения советско-китайских отношений в конце 1950-х годов. На XX съезде КПСС в феврале 1956 года неожиданно даже для большинства делегатов Никита Хрущев выступил с речью, в которой беспощадно заклеймил "культ личности" Сталина.

Конкретно после этих событий отношения между компартиями СССР и Китая стали ухудшаться. В том же году на ноябрьском пленуме КПК председатель Мао Цзэдун заявил: "В Советском Союзе ленинизм в основном отвергнут… Китайско-советские отношения надо налаживать как следует, нельзя допускать колебаний относительно руководящего положения Советского Союза, в противном случае будет причинен вред всему социалистическому лагерю".

Однако Кремль не считался с ухудшением отношений и постоянно откладывал разрешение идеологических споров, которые становились все более жесткими…

Территориальные претензии Пекина

"Первый звоночек" прозвенел в 1962 году, когда власти КНР назвали договоры с Российской империей неравноправными. А значит, их, по мнению Пекина, нужно пересмотреть. Уже в 1964 году Мао Цзэдун на встрече с японскими социалистами поставил вопрос ребром: территориальные претензии Пекина касались уже не только демаркации границ. Выдвигали их на те земли в Забайкалье и Приморском крае, которые китайцы считали оккупированными еще в царские времена.

Остров Даманский. Фото со стороны Китая

После свержения в октябре 1964 года Никиты Хрущева в Кремле мало что изменилось. Советский публицист Рой Медведев писал: "Брежнев нес немалую долю ответственности за сложившуюся драматическую ситуацию… По сугубо формальным условиям заключенных еще в прошлом веке (XIX. – С. М.) несправедливых договоров, такие острова немедленно переходили в состав российской, а впоследствии, соответственно, советской территории. Претензии китайской стороны по этому поводу были, конечно же, вполне обоснованны, поскольку это ненормальное положение существенно усложняло и рыболовный промысел, и судоходство Китая на приграничных реках".

Начались пока мирные демонстрации, во время которых плохо одетые китайские крестьяне с цитатниками Мао и плакатами зимой переходили узенький пролив между берегом и островом Даманский, выкрикивая антисоветские лозунги. Впоследствии крестьяне косили траву и пасли коров на острове. Там они встречали советских пограничников, которые без использования огнестрельного оружия прикладами и длинными палками прогоняли нарушителей границы.

Сначала на остров приходили простые крестьяне

Количество конфликтов росло, и они становились все горячее… Вместо крестьян с китайской стороны очень скоро появились хорошо экипированные и уже с оружием военные.

Позже подтянулись хорошо одетые военные

Начались кулачные бои, в которых сибиряки (их специально мобилизовали в пограничные войска) выглядели несколько лучше. Однако много раненных в столкновениях без использования оружия было с обеих сторон.

До начала военного конфликта битвы "стенка на стенку" происходили почти каждый день

…После оккупации Советским Союзом и его сателлитами из Варшавского договора Чехословакии в августе 1968 года китайские власти заявили, что бывшие братья (вспомним песню 1949 года "Москва – Пекин", известную еще по первой строчке "Русский с китайцем – братья навек") окончательно встали на путь ревизионизма и "социал-империализма".

Власти КНР к тому времени уже развернули "Культурную революцию". Государство не панькалось с инакомыслием, и тем более с диссидентами. Национальные меньшинства (монголы, уйгуры, маньчжуры, казахи, мяо, чжуаны, тибетцы и т. п.) подвергались жестокой дискриминации и насильственной китаизации. Под горячую руку попали даже полностью уничтоженные воробьи.

Агитационный плакат армии КНР

4 января 1969 года произошла "пробная" крупная провокация китайцев. Приблизительно 500 человек, в основном хунвейбины — передовой отряд "Культурной революции" — провели агрессивную демонстрацию на острове Киркинский (Цилицин-дао) в нескольких километрах к северу. Разведка постоянно предупреждала руководство СССР о подготовке вооруженной провокации. Однако Кремль никак не реагировал.

Развязка началась 2 марта 1969 года. Еще с ночи около 70 китайских военных в зимнем камуфляже переправились на Даманский и залегли на высотах на западном берегу острова. Утром китайцев заметили, и на место выехала группа из 32 советских пограничников, которых возглавил начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников.

Китайцы неожиданно открыли огонь: 17 пограничников были убиты в быстротечном бою. Также вскоре погибло и почти все отделение сержанта Владимира Рабовича из 11 пограничников. Выжил только рядовой Геннадий Серебров, а ефрейтор Павел Акулов попал в плен в бессознательном состоянии, где его замучили. Тело со следами пыток китайцы передали только в апреле 1969 года.

О стрельбе на Даманском узнал начальник соседней заставы "Кулебякины сопки" старший лейтенант Виталий Бубенин. Он выехал на БТР-60ПБ и ГАЗ-69 с 23 бойцами на помощь. Они заняли оборону на берегу. Бой длился около 30 минут, китайцы начали обстрел боевых расчетов пограничников минометами. Вскоре БТР был подбит и Бубенин отошел со своими бойцами на советский берег.

Китайцы продолжали большими силами атаковать позиции советских пограничников на острове, но те держались. Высшее командование ждало приказа из Москвы, однако он так и не поступил. 2 марта погиб 31 советский пограничник, 14 получили ранения. Потери китайцев тоже были немалыми. По оценке комиссии КГБ СССР – 39 только убитыми.

Со следующего дня ближайшие к эпицентру конфликта заставы получили пополнение и тяжелое оружие – минометы, артиллерию, бронетранспортеры и танки. Было переброшено также звено вертолетов Ми-4. Постепенно подтягивались пехотные подразделения.

14 марта китайцы совершали робкие вылазки на остров, хотя на самом деле выманивали на него советских военных. Утром 15 марта поддерживаемые плотным артиллерийским и минометным огнем три роты китайцев атаковали силы пограничников, которых возглавлял командир Иманского пограничного отряда полковник Демократ Леонов. Бой складывался неудачно для советской стороны, потому что пограничники не получили помощи от воинских частей, которые без приказа из Москвы просто смотрели на это побоище.

Полковник Леонов был убит выстрелом снайпера, когда пытался покинуть подбитый танк Т-62. После двух часов боя в 12:00 советские военные отступили. Наконец, в 17:00 по приказу командующего Дальневосточного военного округа, генерал-лейтенанта Олега Лосика был открыт огонь из секретных в то время РСЗО БМ-21 "Град". Китайцы понесли огромные человеческие потери, было уничтожено много тяжелой техники и артиллерии. Поэтому они спешно покинули остров.

Однако приказ стал нарушением директив Политбюро ЦК КПСС не вводить действующие части в бой и "не поддаваться на провокации". После событий на Даманском Олег Лосик был сразу переведен в Москву, будто бы с повышением – начальником Академии бронетанковых войск…

Всего во время боевых действий советская сторона потеряла убитыми и умершими от ранений 58 человек (в том числе четыре офицера). 94 военных получили ранения. Потери китайцев – до сих пор закрытая информация. По разным оценкам, погибло от 100 до 300 китайских военных.

К тому времени Т-62 был новейшим танком. Секретным было оборудование и система стабилизации гладкоствольного орудия. Экипаж пытался оттащить танк на нашу территорию, но китайская артиллерия открыла огонь и подбитая бронемашина затонула на небольшой глубине. Впоследствии китайцы ее подняли и выставили в военном музее в Пекине.

Захваченный советский танк Т-62. Хранится в военном музее в Пекине

До 10 сентября 1969 года продолжались перестрелки. А на следующий день глава Совета министров СССР Алексей Косыгин, возвращавшийся с похорон лидера Вьетнама Хо Ши Мина, прилетел в Пекин. На встрече с премьером Государственного Совета КНР Чжоу Эньлаем они договорились о прекращении конфликта, возвращении послов государств в свои резиденции и начале переговоров о демаркации границ между СССР и КНР.

Союз США и Китая против СССР?

Переговоры эти шли более 20 лет в очень умеренном темпе, и только 16 мая 1991 года стороны решили судьбу острова Даманский. Он перешел под юрисдикцию Китая. Также тогда было решено пересмотреть решение Пекинского трактата 1860 года и провести границу по фарватеру рек Амур и Уссури.

Советский разведчик и историк Николай Леонов писал: "Союз США и Китая против СССР во многом стал следствием головотяпства советского руководства. Мы своими руками создали почву, на которой Киссинджер ловко построил антисоветский альянс. Мы собачились из-за островов на реке Амур. Наша верхушка почему-то решила, что Китай является врагом №1".

Сказать, что КНР пошла в объятия США – это уж очень смелое предположение, хотя события на Даманском помогли нормализовать американо-китайские отношения.

21 февраля 1972 года президент США Ричард Никсон прилетел в Пекин. Однако 22 мая в Кремле он подписал договор с СССР об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это и был старт политики разрядки – три больших ядерных государства нашли общий язык и почти на 50 лет оттянули начало вооруженного конфликта в мире. Как надолго?.. Судьба мира сейчас решается в украинских степях.

Современные российско-китайские отношения часто называют дружественными, многие даже считают, что Москва и Пекин являются союзниками в ситуации полномасштабной войны, которую развязала Россия в Украине два года назад. Однако не все так просто. Уже много лет интересы этих двух государств имеют разное, если не сказать диаметрально противоположное видение ситуации в экономической сфере и сфере безопасности как в Центральной Азии, так и в Африке. В столице Поднебесной чувствуют, что Россия с каждым месяцем войны в Украине теряет и военную, и экономическую мощь. И становится постепенно лакомым куском для китайской экспансии…