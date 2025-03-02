Украинский политический деятель, адвокат и криминолог Анна Маляр говорит, что чем больше человек нагнетает, ставит ультиматумы, тем он реально слабее.

Внешне поведение Трампа производит впечатление, что его россияне взяли в заложники.

А ему нужно сохранить лицо.

Ибо у кого реально сильная переговорная позиция наоборот очень спокойно себя ведут и даже пытаются усыпить бдительность контрагента, то есть казаться мирным и гибким.

Обычно психологическое давление, демонстрацию влиятельности, анонс решительных действий, эмоциональность проявляют люди со слабой позицией.

И не только "в верхах".

В обычной жизни так же. Чем больше человек нагнетает и говорит о своих возможностях, готовности действовать и ставит ультиматумы, тем он реально слабее.

Источник — сообщение Анны Маляр у Телеграм.