Есть впечатление, что россияне взяли Трампа в заложники - Анна Маляр
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Украинский политический деятель, адвокат и криминолог Анна Маляр говорит, что чем больше человек нагнетает, ставит ультиматумы, тем он реально слабее.
Внешне поведение Трампа производит впечатление, что его россияне взяли в заложники.
А ему нужно сохранить лицо.
Ибо у кого реально сильная переговорная позиция наоборот очень спокойно себя ведут и даже пытаются усыпить бдительность контрагента, то есть казаться мирным и гибким.
Обычно психологическое давление, демонстрацию влиятельности, анонс решительных действий, эмоциональность проявляют люди со слабой позицией.
И не только "в верхах".
В обычной жизни так же. Чем больше человек нагнетает и говорит о своих возможностях, готовности действовать и ставит ультиматумы, тем он реально слабее.
Источник — сообщение Анны Маляр у Телеграм.
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