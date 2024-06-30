Конспирация Бандере не помогла. Почему история Украинского государства от 30 июня 1941 года была недолгой и трагичной

Нацистский режим не потворствовал национально-освободительным движениям Европы, поэтому судьба украинских патриотов была предопределена заранее

На второй день оккупации нацистами Львова произошло событие, которое застало врасплох и немцев, и большую часть представителей украинских национал-демократических движений. На многолюдном собрании, которое созвали лидеры ОУН – Организации украинских националистов (революционная, а впоследствии бандеровская фракция) – 30 июня 1941 года было объявлено о создании Украинского государства. Было сформировано и правительство, которое получило название Украинское государственное правление. Его возглавил ближайший соратник Степана Бандеры Ярослав Стецько.

Национально-освободительное движение украинцев перед началом Второй мировой войны оказалось в сложном положении. В его рядах не было единства, наиболее действенная и боевая организация, а именно ОУН, очень скоро после убийства 23 мая 1938 года агентами НКВД ее лидера Евгения Коновальца де-факто разделилась на две фракции. Де-юре раскол произошел 10 февраля 1940-го, а в апреле следующего года главой радикальной части ОУН стал Степан Бандера .

Сложность ситуации в межвоенный период (1918—1939) обусловливалась тем, что украинские этнические земли вошли в состав новосозданных государств — Советского Союза, Второй Речи Посполитой, Чехословакии, а также Румынии. В ходе боевых действий и оккупации 1939—1940 гг. произошло перераспределение и аннексия территорий: на украинских землях уже хозяйничали три государства – нацистская Германия, сталинский Советский Союз и хортистская Венгрия.

Нация без государства находилась в крепких объятиях тоталитарных режимов. А в головах западных политиков так называемого демократического мира (Великобритания, США и Франция) тоже не было места Украине на карте мира.

О людоедском Советском Союзе не было и речи. После "освободительного похода" на Западную Украину в сентябре 1939 года и оккупации Северной Буковины и Бессарабии в конце июня 1940 года жители этих земель на себе почувствовали все "прелести" господства коммунистов — расстрелы, депортации на восток, лишение прав… А широкомасштабные казни органами НКВД и отступающими красноармейцами (в июне-июле 1941 года) вызвали шок у населения Западной Украины и Подолья.

…Провозглашенная 15 марта 1939 года государственная независимость Карпатской Украины – бывшей провинции Подкарпатская Русь в составе Чехословакии – завершилась вторжением венгерских войск (при фактическом попустительстве нацистской Германии). Многие молодые оуновцы отправились через Карпаты защищать крошечное Украинское государство и погибли во время боевых действий или были расстреляны на тот момент союзниками – венграми и поляками.

Степан Бандера. Фото начала 1940-х годов

В этой взрывоопасной ситуации именно ОУН(б) оставалась единственной действенной организацией государственной направленности, начав формирование военных отделений, которые проходили подготовку в условиях конспирации. Представители бандеровской фракции ОУН не желали быть только свидетелями чьей-либо победы во Второй мировой войне. Именно ориентация на собственные силы была фирменным знаком бандеровцев, остальные движения национал-демократического лагеря (и мельниковцы среди них) были зависимы от чьих-то планов и союзов, в первую очередь от немецких национал-социалистов.

После громких побед Вермахта в течение 1939—1941 годов и оккупации нацистами и их союзниками большей части Европы советско-германская война становилась неотвратимой. Бандеровская фракция ОУН начала подготовку к провозглашению независимого государства. Все делалось с соблюдением конспирации. Немцев не предупреждали…

В принятии декларации от 30 июня 1941 года о государственном суверенитете Украины участвовало более ста представителей ОУН(б) и ряда политических сил, а также интеллигенции и клира. Председательствовал на собрании в доме "Просвиты" Ярослав Стецько.

Акт восстановления Украинского государства (с автографом Ярослава Стецько)

Нацистские оккупанты задержали Степана Бандеру (он так и не доехал до Львова), однако еще не арестовали. Начался процесс формирования правительства – Украинского государственного правления. Около восьми вечера на Замковой горе уже развевался сине-желтый флаг.

Львов, площадь Рынок. 30 июня 1941 года

4 июля немецкие оккупационные власти запретили провозглашение Акта о государственном суверенитете Украины и начали широкие репрессии против украинских политических деятелей, особенно бандеровской фракции ОУН.

"Німецьке керівництво категорично спротивилося утворенню "Українського Державного Правління". Але Бандера і Стецько уперто стояли на своєму і врешті були арештовані. Всі українські угруповання у Львові, включаючи Мельника, під тиском окупантів відмежувались від акції 30 червня і заявили про свою готовність співробітничати з німцями. Мельник писав Гітлеру: Ми, старі бійці, просимо честі для нас і для нашої молоді взяти участь у хрестовому поході проти більшовицького варварства…". Гітлер, однак, честі не дав", – писал украинский философ Мирослав Попович в книге "Червоне століття".

Акт провозглашения Украинского государства. Газета «Самостійна Україна». Архив Центра исследований освободительного движения

7 июля 1941 года гестапо арестовало Степана Бандеру, а 12-го — Ярослава Стецько и ряд членов правительства. Оккупанты потребовали от них отзыва "Акта провозглашения Украинского Государства", но напрасно. В январе 1942 года нацисты отправили украинских политиков в концлагерь Заксенхаузен.

"У той час серед вищого німецького військово-політичного керівництва існували дві позиції щодо майбутнього українських земель: одні бачили в перспективі місце України у т.зв. новій Європі (Розенберг, Канаріс, Браухіч, Рейхенау), інші (Гітлер, Борман, Гіммлер, Герінг) мріяли про колонізацію її території, використання природних багатств та дешевої робочої сили", – пишет украинский историк Игорь Гаврилив.

Хотя на самом деле это был государственный (для нацистского режима) подход с либеральным и крайне консервативным взглядом на национально-освободительные движения в Европе. Исключением стали хорватские усташи, в какой-то мере словацкие клерикалы, коллаборационисты правительства Виши маршала Петена во Франции и сторонники Квислинга в Норвегии…

Член ОУН(б) и исследователь истории освободительного движения Петр Мирчук писал: "Актом 30 червня 1941 р. український народ заманіфестував перед цілим світом і перед історією, що він бажає сам керувати своїм життям і що він готов боронити своє право на вільне життя у своїй власній, самостійній державі перед імперіялістичними зазіханнями кожного ворога і за кожних умов".

С этой оценкой можно согласиться частично. Творцы независимости от 30 июня 1941 года оказались недальновидными романтиками и несгибаемыми нонконформистами: насколько же отличались немцы образца 1918 года и 1941 года! Акт от 30 июня поддержали митрополиты УГКЦ Андрей Шептицкий и Поликарп Сикорский, однако он вызвал осуждение со стороны мельниковцев из ОУН, первого атамана УПА Тараса Бульбы-Боровца и большинства политических партий…

Мемориальная доска на площади Рынок во Львове посвящена Акту восстановления Украинского государства. Фото - общественное достояние

Американский историк украинского происхождения Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" пишет: "Фракція Бандери вмить перетворилася з непевного союзника німців на їхнього супротивника. Більш поміркована фракція ОУН на чолі з полковником Андрієм Мельником спробувала скористатися конфліктом своїх суперників із німцями й відправила свої експедиційні групи до Центральної та Східної України, щоб створити там свою мережу, вплинути на вибір українських кадрів для окупаційної адміністрації і проводити виховну роботу та пропаганду серед місцевого населення. Ці дії довелося припинити наприкінці 1941 року, коли німецька адміністрація встановила більш жорсткий контроль над рейхскомісаріатом "Україна".

Деятельность походных групп и ОУН(м), и ОУН(б) сопровождалась противостоянием с нацистами, которые окончательно закончили играть в либерализм и начали арестовывать и казнить украинских националистов. Но это уже другая и не менее интересная, написанная кровью история XX века.