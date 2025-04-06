В метро с детьми и домашними любимцами: как Киев пережил массированную атаку (фоторепортаж)

День в столице начался тревожно

Утро 6 апреля началось для жителей Киева с гула сирен и взрывов — российские войска нанесли массированный удар по столице баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы сообщили о минимум 10 пусках из районов Брянска и Воронежа. Предварительно – это были "Искандеры-М" или северокорейские KN-23.

Фоторепортаж с одной из таковых станций сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На его снимках — станция "Оболонь" киевского метро, вновь ставшая укрытием для жителей столицы.

В метро киевляне спускались целыми семьями – с детьми, домашними любимцами, термосами с чаем и пледами.

Люди приносили раскладные стулья, чтобы переждать угрозу более-менее удобно и сидели прямо на полу.

Человек в военной форме дремлет на полу, подложив под голову пиксельную сумку.

Горожане пережидают опасность в метро

Киевляне спускались в укрытие семьями

Домашних любимцев тоже не оставляли дома

Ракеты попали в разные районы города. В Дарницком районе загорелось нежилое здание, сгорели три автомобиля. В Оболонском – пожар в мебельном цехе и разрушение в бизнес-центре. В Соломенском — возгорание на открытой территории и фасаде складского здания. Пострадали три человека, двое госпитализированы.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядел Киев в первые моменты после российской атаки.