В Украину вернулась зима в апреле: как выглядят заснеженные города (фото, видео)

Синоптики говорят, что такая погода продлится еще несколько дней

В Украину в апреле вернулась настоящая зима со снегом и небольшими морозами. Такая погода задержится в некоторых областях еще на протяжении как минимум пяти дней.

Утром 6 апреля в социальных сетях начали появляться соответствующие видео и фото, на которых виден снег, внезапно выпавший в середине весны. Пользователи пишут, что снежная погода пришла в Волынскую, Львовскую, Черкасскую, Тернопольскую и Одесскую области.

Ночью держалась минусовая температура, потому снег не таял моментально, а остался на земле и деревьях.

Стоит добавить, что снежная погода началась еще 5 апреля.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Согласно данным сайта Укргидрометцентра, снежная погода будет держаться минимум до 10 апреля. Данные на следующие дни еще не были обновлены.

Отмечается, что 6 апреля мокрый снег и дождем пройдет в западных и северных областях. В остальной части страны будут дожди.

7 апреля снег пройдет в центральной части Украины, а также северной. В остальных областях в этот день будет облачно. А в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Крыму будут дожди.

8 апреля снежная погода не затронет восточные области, кроме Харьковской, а также южные. В них синоптики прогнозируют облачность.

В среду, 9 апреля, в большей части областей пройдет мокрый снег с дождем. В Одессе, Кропивницком, Днепре, Харькове и Николаеве в этот день ожидаются дожди. Луганской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму будет облачно с прояснениями.

10 апреля мокрый снег пройдет в большинстве областях Украины, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Кропивницкой. В них ожидается дождь на протяжении дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине апреля Одессу накроет снег и морозы. По прогнозам, уже 9 апреля снегопады охватят Николаев и частично Одесскую область, а 13 апреля эти погодные условия могут дойти и до самого областного центра.