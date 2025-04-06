Трампу грозит импичмент. В Конгрессе рассказали, когда это может произойти

Это уже не первая попытка объявить Трампу импичмент.

Конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней внесет на рассмотрение Палаты представителей статьи импичмента против президента Дональда Трампа. Об этом он объявил во время митинга в Вашингтоне 5 апреля, выступая перед участниками масштабных протестов против политики американского президента под лозунгом "Руки прочь!".

Как сообщает The Hill, Грин обвинил Трампа в злоупотреблении властью, подрыве демократических ценностей и опасных внешнеполитических заявлениях, в частности, о возможности оккупации США сектора Газа. "Я приду за вами, мистер Президент. Этот Давид придет за вами", — заявил он, сравнив себя с библейским героем в борьбе с "Голиафом", контролирующим армию, Минюст и Республиканскую партию.

"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить управление людьми для людей. Я следую за вами. Я ваш Давид. Благослови вас Бог", — добавил Грин.

В ответ на заявление конгрессмена, заместительница пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон заявила, что Трамп, напротив, защищает программы социального обеспечения: "Президент четко дал понять — он будет всегда защищать социальную защиту, медицинскую заботу и медицинскую помощь для тех, кто имеет на это право".

В то же время она обвинила демократов в попытке предоставить социальные выплаты нелегальным мигрантам, что, по ее словам, может "обанкротить существующие программы и ударить по американским пенсионерам".

Ранее, 5 февраля, Грин уже выступал в Конгрессе с подобной инициативой после того, как Трамп призвал США взять под контроль территорию Газа. Тогда он заявил: "Несправедливость в Газе – это угроза справедливости в Америке".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Эл Грин также является автором нескольких предыдущих попыток инициировать импичмент Трампа во время его первой каденции. В феврале 2025 года он был официально цензурирован Палатой представителей за срыв выступления президента на совместном заседании Конгресса.