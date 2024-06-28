Воссоединение с "советской родиной" или очередная аннексия: как Буковина и Бессарабия оказались под сталинским сапогом

В ночь на 28 июня 1940 года советские войска начали оккупацию Бессарабии и Северной Буковины

Секретный дополнительный протокол к Соглашению о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом (более известный как пакт Молотова — Риббентропа ), подписанный 23 августа 1939 года в Москве, определил "границы сферы интересов" сторон. Этот документ еще недавних идеологических соперников вызвал настоящий шок по всему миру.

"Обмен" территориями Гитлера и Сталина

Сферой интересов большевиков в Восточной Европе стали Польша (восточнее рек Нарва, Висла и Сан), Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия на востоке Румынии. Интересно, что через месяц уже после фактического поражения Второй Речи Посполитой два лидера тоталитарных государств – Гитлер и Сталин – сделали "обмен" территориями: Литва оказалась в сфере интересов Кремля в обмен на часть польской этнографической территории к востоку от Вислы.

После поражения французских, бельгийских и британских войск на Западе Европы и в Норвегии весной 1940 года аппетиты Сталина, несмотря на фактическую неудачу с полной оккупацией Финляндии во время Зимней войны 1939—1940 годов, продолжали расти. Через 10 дней после того, как Красная армия оккупировала 15—17 июня 1940 года три государства Балтии, настал черед Румынского королевства, король и правительство которого постоянно балансировали между Германией и странами западной демократии.

Отныне, после оккупации Галичины советскими войсками, ситуация изменилась, и общую границу с большевиками румыны имели уже не только на востоке, но и на севере. Нацистский режим решил не вмешиваться в спор Москвы и Бухареста: Берлин лишь настаивал на правах фольксдойчей и невозможности бомбардировки районов нефтедобычи в районе Плоешти (жизненно необходимых для военной промышленности Третьего рейха).

Надвигалась война на Балканах: советские войска уже стояли вблизи границ с Румынией. И сначала король Кароль II и правительство решили защищать целостность "Великой Румынии", продолжая зондировать через дипломатов позицию гитлеровской Германии.

"Великая Румыния", 1918-1940 годы

…После оккупации румынскими войсками в ноябре 1918 года Бессарабии, входившей в состав Российской империи, а также и Северной Буковины, которая уже с 1775 года была под властью австрийских Габсбургов, отношения руководства Украины, а затем и СССР с бухарестским правительством были очень напряженными. Однако после пакта Риббентропа — Молотова кремлевские власти уже не сдерживались и начали посягать и на часть Буковины.

Подписание пакта о ненападении 23 августа 1939 года. Слева направо: на втором плане Рихард Шульце (адъютант Риббентропа), Борис Шапошников (начальник Генерального штаба РККА), Йоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин, Владимир Павлов (советский переводчик); на первом плане Густав Хилгер (немецкий переводчик) и Вячеслав Молотов

Гитлер признавал "право" Сталина на Бессарабию, однако был немного озадачен попыткой кремлевского "друга" добавить к своим трофеям и буковинские земли. 25 июня 1940 года глава правительства и одновременно народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов в разговоре с послом Германии Вернером фон дер Шулленбургом так изложил позицию Кремля: Буковина "является последней частью единой Украины, которой не хватало, к тому же требования СССР ограничиваются только северной частью Буковины с городом Черновцы". Берлин, как и Рим, решил умыть руки…

В южной части Бессарабии и севера Буковины (украинские этнографические земли) более 60% населения составляли именно украинцы. Однако на большей части Бессарабии преимущественно жили молдаване, которых бухарестское правительство признавало исключительно румынами.

Кстати, его политика по отношению к буквально всем национальным меньшинствам (венграм, немцам-саксам, украинцам, евреям, татарам, русским) была контрпродуктивной и агрессивной. "Після ліберального австрійського періоду з толеруванням багатомовного середовища Буковини, румунська влада дозволяла як мову адміністрації лише румунську. Навіть богослужіння в православних церквах переводили на румунську мову. Українські освітні, культурні та громадські установи за найменшої нагоди ліквідовувалися", — пишет украинский историк и публицист Иван Гоменюк (который сейчас служит в рядах ВСУ) в книге "Мурашник. Нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття" ("Віхола", 2023).

…26 июня 1940 в 22:00 председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов вызвал посла Румынии Георге Давидеску и вручил ноту правительства Советского Союза. Там было только два пункта: 1. "Вернуть Бессарабию Советскому Союзу". 2. "Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в пределах, определенных на карте, которая прилагается". Ответ Бухареста ожидали не позднее 24:00 27 июня.

Румыния 27 июня объявила о мобилизации, однако уже на следующий день вечером была вынуждена уступить диктату, потому что реально оценила способность государства противостоять. Королевский совет 21 голосом "за" и шестью "против" (один его член воздержался) проголосовал за фактическую капитуляцию.

Первый шаг разрушения цивилизации

В ночь на 28 июня 1940 года советские войска начали оккупацию Бессарабии и Северной Буковины. Представители национальных меньшинств территорий, подлежащих оккупации, в большинстве своем радостно встречали "освободителей". Что их ждет дальше, они даже и не думали. А дальше последовали аресты, депортации, расстрелы заключенных в самом начале войны карательными органами Советского Союза. Только во второй половине 1940 года в Бессарабии было арестовано и депортировано на восток советской властью 86 604 человека. Но это уже отдельная история…

Эвакуация немцев-"фольксдойчей" из Бессарабии в Галац, после 28 июня 1940 года

"Вступление советской армии в Северную Буковину в июне 1940 г. стало первым шагом разрушения цивилизации. Отвоеванный Австрией от турок 1775 г. этот уголок старой Молдавии целые полтора века был самым дальним аванпостом Габсбургской империи. Впоследствии он 20 лет находился под властью Румынии. Его столица – город Черновцы на реке Прут – была центром многоязычного и многоконфессионального иерархического общества, где имперская немецкая культура Mitteleuropa Центральной Европы словно прозрачной кисеей покрывала богатые мощные слои местной еврейской, румынской, польской и украинской жизни. Через пятьдесят лет советского нивелирования Черновцы превратились в серый и глухой провинциальный город Украины", – пишет британский историк Норман Дэвис в фундаментальном труде "Европа: история".

Немного о том, как российская имперская пропаганда и сегодня, в условиях широкомасштабной войны, использует тезис о "возвращении своих земель". Иван Гоменюк пишет: "Але повертати можна своє. Чуже можна тільки завоювати, купити, обміняти. Для СРСР це було завоювання в тій чи іншій формі з наступним закріпленням нових кордонів у міжнародно-правових актах… Перекроюючи кордони, центральна влада в останню чергу цікавилася інтересами українців та інших націй чи народностей. Усі пересування прикордонних стовпів та перекроювання карт походили від інтересів центру".

Как Румыния стала союзником Германии

Началом конца мирной жизни в мире стал аншлюс (аннексия) Австрии в марте 1938 года и Мюнхенский кризис, когда 30 сентября того же года западные демократии (Великобритания и Франция) отдали нацистам в жертву едва ли не самую демократическую страну – Чехословакию. "Мюнхен, безусловно, стал переломным психологическим моментом межвоенной дипломатии… Мюнхен дал возможность Гитлеру и Сталину совершать агрессию мирными методами… Мюнхенский рецепт оказался губительным", – пишет Норман Дэвис.

Так, этот рецепт оказался губительным для Первой республики – Чехословакии, история которой (уже без Словакии и Подкарпатской Руси-Закарпатья ) подошла к концу 15 марта 1939 года после нацистской оккупации Праги. А уже летом 1940 года и трех государств Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии. Завершилась их межвоенная история. Почти вся Европа оказалась под властью двух "братских" тоталитарных сил— Советского Союза и Германии. До 22 июня 1941 года и начала германско-советской войны оставался всего год…

Конечно, когда королевская Румыния потеряла Северную Буковину и Бессарабию, начались демонстрации националистов из "Железной гвардии". К тому же Второй Венский арбитраж привел к потере части Трансильвании в пользу Венгрии. 5 сентября 1940 года король Кароль II отрекается от престола и передает власть (уже во второй раз) сыну Михаю.

Король Румынии Кароль II. 11 января 1935 года

Это была настоящая национальная катастрофа, которая привела к окончательному выбору: Румыния стала союзником Германии. Во время советско-германской войны румыны участвовали в битвах за Одессу и Севастополь.

На недолгое время до конца лета 1944 года под управлением румынской администрации была так называемая Транснистрия (Буковина, Бессарабия, Одесская область и частично Винницкая и Николаевская). Румынские войска даже дошли до Сталинграда, где были хорошо потрепаны (вместе с итальянцами).

Уже в августе 1944 года в ситуации полного военного поражения румынский король Михай арестовал главу правительства и фактического диктатора Иона Антонеску и его генералов. Объединившись с антифашисткой оппозицией, он перешел на сторону Антигитлеровской коалиции. Но это уже совсем другая и интересная история.