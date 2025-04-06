Посол США резко "прозрела" после критики Зеленского: как отреагировала на массированный обстрел

Ее прошлое заявление собрало немало критики в социальных сетях

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк наконец прямо указала на Россию как источник ракетных атак, которые в последние дни массово поражают украинские города. Это произошло после публичной критики президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщила дипломат на своей странице в соцсети X, по состоянию на утро 6 апреля Киев и другие регионы Украины оставались под обстрелом крылатыми и баллистическими ракетами со стороны России. Она отметила, что в столице были слышны громкие взрывы, а сообщения о новых атаках поступают из многих городов.

Пост посла США в Украине

Это сообщение появилось после волны критики в украинском обществе из-за предварительной реакции американского посольства на атаку по Кривому Рогу 4 апреля. Тогда, после баллистического удара по жилому кварталу, в результате которого погибли 19 человек, среди которых 9 детей, официальное заявление посольства США не содержало упоминания о России как виновника атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда публично раскритиковал такую позицию:

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", — заявил он. После обстрела Кривого Рога украинский лидер также призвал США усилить поддержку системами ПВО и выразил надежду, что международная реакция на российскую агрессию будет более решительной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по столице запустили до 10 баллистических ракет, предварительно – северокорейских.