Зачем Путин крадет у Украины победу во Второй мировой, и будет ли Третья?

8 мая в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов

В пригороде Берлина Карлхорсте 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени в здании бывшего военно-инженерного училища состоялась церемония подписания окончательного Акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

По поручению нового немецкого правительства, которое возглавил грос-адмирал Карл Дениц, подписи поставили главнокомандующий вермахтом, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник люфтваффе Ганс-Юрген Штумпф и гросс-адмирал кригсмарине Ганс-Георг фон Фридебург.

Генерал-фельдмаршал Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии

Приняли капитуляцию: первую подпись поставили – с советской стороны маршал Георгий Жуков, со стороны союзников по Антигитлеровской коалиции – главный маршал авиации Артур Теддер. И в качестве свидетелей свои подписи поставили также: командующий стратегическими воздушными силами США, генерал Карл Спаатц и главнокомандующий армией Франции, генерал Жан-Мари де Латр де Тассиньи.

Маршал СССР Георгий Жуков зачитывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии

Акт был составлен на русском, английском и немецком языках; только русский и английский тексты признавались подлинными. В США и Великобритании о капитуляции нацистской Германии было объявлено 8 мая, в Советском Союзе – в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Поэтому по всему миру датой капитуляции объявили 8 мая, а в СССР – 9 мая, которое только в 1965 году стало праздничным Днем Победы, а до этого было обычным рабочим днем.

Текст акта о военной капитуляции нацистской Германии. Газета "Правда" от 10 мая 1945 года

Не первая "ласточка" по пересмотру результатов войны

Выдающийся украинский философ Сергей Крымский отмечал: Вторая мировая война "стала кровавой драмой цивилизации, когда на карту были поставлены судьбы целых народов".

И это совсем не преувеличение. На сегодняшний день, к сожалению, мы являемся свидетелями постепенного развертывания, пока на территории Украины, третьего акта цивилизационной драмы – после Первой (1914–1918) и Второй (1939–1945) мировых войн.

…В конце 2010 года произошло событие, которое осталось практически без внимания мировых СМИ. 16 декабря гостем студии пропагандистского телеканала "Россия" был премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, а на самом деле реальный лидер государства, который и сейчас незаконно занимает пост президента.

В ответ на слова байкера Александра Залдостанова о том, что вряд ли Советский Союз победил бы в войне с нацистами без помощи Украины, он сказал: "О наших отношениях с Украиной. Я позволю себе с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что, если бы мы были разделены, мы бы не победили в войне. Мы бы все равно победили, потому что мы страна победителей. И, более того, если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР, — более 70%. Это означает, что война выиграна, я не хочу никого обижать, но преимущественно за счет человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Это исторический факт, это все есть в документах", – говорил Владимир Путин. Это была уже не первая "ласточка" по пересмотру результатов Второй мировой войны. Пока что на пропагандистском уровне. Недаром Путин еще в 2005 году, во время своей первой каденции на посту президента РФ, назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века"…

Трагическая статистика

А теперь более свежие новости из-за поребрика… Из планов-конспектов для учителей средних школ РФ совсем недавно убрали упоминание о двух нациях бывшего СССР – украинцах и грузинах, – принимавших участие во Второй мировой войне. Теперь это "дацзыбао для педагогов" выглядит следующим образом: "Часть 3. Заключение. Учитель. День Победы с особым чувством отмечают не только в нашей стране. Плечом к плечу защищали мир от фашизма русские, белорусы, татары, буряты, таджики, узбеки, армяне, казахи и другие народы, и поэтому песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" в эти майские дни звучит со слезами на глазах по всему миру". Итак, из этого перечня "выпали" нации, сыгравшие крайне важную роль в победе над нацизмом. Список наций-"победителей" выглядит, как минимум странно, если не сказать скандально.

В трагической статистике Второй мировой войны Украина действительно занимает даже не второе после России, а первое место. Согласно официальным советским данным, в Украине погибли 5,5 млн человек; из них на фронтах погибли более 2,5 млн украинцев. А вот по подсчетам института истории НАН Украины, в рядах Советской армии погибли от 3,5 до 4 млн украинцев, в партизанских формированиях — 40—60 тысяч человек, в отрядах УПА — более 100 тысяч человек. Прямые человеческие потери Украины, по оценкам этого института, составляют от 8 до 10 млн человек, демографические потери – 10-13 млн человек.

Еще немного "сухих" цифр. На 4 января 1941 года в УССР проживали 41,5 млн человек. На лето 1945 года — всего 27,4 млн человек. За годы войны было разрушено более 800 городов и 30 тысяч украинских сел. Материальные потери (в ценах 1941 года) составляли 285 млрд рублей, то есть более 40% всех потерь Советского Союза за годы войны.

Довженко: "Чи зберуться наші люди знову на Вкраїні?"

Всемирно известный украинский режиссер Александр Довженко писал в своем "Дневнике": "вокруг Украины идет добрая половина мировой войны". И это отнюдь не преувеличение. На территории УССР война продолжалась более 40 месяцев – до 28 октября 1944 года. "В 1943—1944 гг. здесь была сосредоточена почти половина действующей Красной армии. В украинской кампании принимали участие шесть фронтов — 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские, 1-й и 2-й Белорусские, — Черноморский флот… Из 10 гвардейских армий восемь действовали на украинских фронтах…" – писал украинский историк Михаил Коваль. С первых дней войны и до освобождения Украины от нацистов на южном направлении театра военных действий было сосредоточено от 56 до 76% общей численности соединений вермахта… Это и есть "украинское измерение" Второй мировой войны, настоящее, без пропагандистской окраски. А еще украинцы принимали участие в победных битвах с императорской Японией во второй половине 1945 года.

Такая нелепая и подлая по сути приватизация общей для всех народов бывшего Советского Союза памяти о Второй мировой войне свидетельствует о потере моральных ориентиров как в российском политикуме (что нас, украинцев, уже и не удивляет), так и в большей части российского общества, которое сейчас поддерживает войну с "братьями-украинцами".

Еще несколько цифр, относящихся к первому этапу Второй мировой войны. Подчеркнем, что армия вторжения (нацисты и их союзники) до 22 июня 1941 года не превышала 3 млн человек. За этот год в плену у врагов оказались 3,8 млн командиров и красноармейцев, 68 генералов. Только вдумаемся в эти цифры! Что это, если не полный разгром и абсолютный развал государственного аппарата? Десятки "котлов" – к востоку от Белостока, под Уманью, Киевом и Вязьмой в 1941 году, под Мясным Бором и Харьковом в 1942 году – поглотили многие миллионы солдат и офицеров, которые в основном потом погибли в концлагерях, а те, что были освобождены, прошли ад проверок на родине. А еще 2,5 миллиона только украинцев были вывезены на принудительные работы в Третий Рейх…

Вспомним и трагические события этой войны. Так, при отступлении был взорван Днепрогэс, в результате чего днепровские воды поглотили многие тысячи красноармейцев и мирных жителей. В тюрьмах Западной Украины перед паническим отступлением энкаведисты зверски уничтожили многие тысячи заключенных: и "политических", и невинных мирных жителей…

В 1942 году Александр Довженко писал, и эти слова особенно болезненно воспринимаются сейчас, во время широкомасштабной войны, которую развязала путинская Россия в Украине, что привело к величайшей демографической катастрофе в мире XXI века: "Чи зберуться наші люди знову на Вкраїні? Чи повернуться вони з усіх нетрів, далеких далекостей нашого Союзу і заповнять її замість померлих од ворога, од мору, од кулі і петлі? Чи так і лишаться там, а на наші руїни наїдуть чужі люди і утворять на ній мішанину. І буде вона не Росія, не Вкраїна, а щось таке, що й подумати сумно". Только в странах Запада сейчас находятся, по разным данным, от шести до семи миллионов беженцев – наших соотечественников.

И если последствия украинских потерь во Второй мировой войне были ощутимы всю вторую половину XX века и даже до последнего времени, то современные потери Украины – и человеческие, и демографические за последние более чем 800 дней российско-украинской войны – могут иметь необратимые последствия. И с этими последствиями будет очень тяжело справиться любой нашей власти после окончания войны. Которая постепенно приобретает все признаки конфликта планетарного масштаба.