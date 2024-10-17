Об этом методе мало кто знает: как почистить килограмм орехов за пять минут

Орехи чистятся легко и просто

Сезон грецких орехов в разгаре. Их можно не только есть просто так или готовить очень полезную пасту Амосова, но и печь с ними вкусную выпечку.

Однако собрать орехи – это лишь часть дела, ведь их тоже нужно очистить, что не так уж просто. Однако есть один простой трюк, который поможет справиться с этой задачей быстро и легко. А поделились им на YouTube-канале "Екатерина Онча".

Как быстро очистить орехи и оставить ядра невредимыми

Простой и эффективный способ чистки орехов использовался еще бабушкой девушки. Процесс состоит из нескольких этапов, которые просты и понятны. Сначала грецкие орехи моются в воде, чтобы удалить грязь.

На огонь ставится глубокая кастрюля с водой, заполненной доверху, и доводится до кипения. После закипания в воду добавляются орехи, которые нужно кипятить 5 минут. Во время этого процесса орехи следует помешивать, чтобы они равномерно прогревались со всех сторон. Через 5 минут орехи можно чистить.

После кипячения орехи чистятся очень легко и без лишних усилий. Для разделения скорлупы достаточно легко ударить инструментом посредине ореха, и две половинки разъединятся. Сильных ударов молотком не требуется, поскольку после варки орехи открываются достаточно просто.

Скорлупу от орехов не следует выбрасывать, ведь она хорошо подходит для разжигания огня. Также перегородки от скорлупы можно использовать для добавления в домашний коньяк для улучшения аромата.

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