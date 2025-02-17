В магазине больше не будете покупать: как вкусно дома засолить скумбрию (видео)

Ароматные кусочки просто тают во рту

Скумбрия – одна из самых популярных рыб на украинском рынке. Она достаточно бюджетная, ее можно запечь, потушить или замариновать.

Сегодня мы хотим рассказать, как вкусно засолить скумбрию. Воспользовавшись этим рецептом вы уже не вернетесь к магазинной рыбе. А опубликовали его на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как засолить скумбрию с чесноком

Ингредиенты:

средняя скумбрия – 1 шт.;

чеснок – 4 зубчика;

соль – 1,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

черный молотый перец – 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Скумбрию хорошо помыть, отрезать голову, плавники, вынуть позвоночник и все косточки. Здесь важно не прорезать спинку, потому что без целой кожуры не получится закрутить красиво рыбу.

2.Смешать соль, сахар и перец.

3. Щедро посыпать этой смесью филе рыбы.

4.Потом сверху выложить чеснок, нарезанный на тоненькие слайсы.

5.Скумбрию свернуть в тугой рулет и замотать плотно пленкой.

6.Положить в холодильник на 2-3 часа, а затем переложить в морозилку минимум в сутки.

7.Перед нарезанием и подачей рыбку необходимо достать из морозилки и оставить "отдохнуть" 15-20 минут, чтобы удобно нарезать.