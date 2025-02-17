Лавров категорически ответил на один из вопросов

Накануне встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о временно оккупированных территориях Украины. Он сказал, что Россия уступок в этом вопросе делать не намерена.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что Лавров вместе Юрием Ушаковым будут проводить встречу с представителями США и при обсуждении процесса урегулирования не пойдут на компромисс насчет территорий.

"Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования", — заявил он.

В то же время Лавров обвинил Украину "в зверствах", хотя всему миру известно, что именно российская сторона неоднократно была замечена за этим.

"Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?" — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему территориальные уступки не помогут Украине обрести мир. Историк Сергей Махуна привел яркий пример.