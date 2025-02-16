Порошенко назвал конкретную дату выборов в Украине

Политик говорит, что есть все больше признаков подготовки к голосованию

Следующие выборы в Украине могут состояться в конце 2025 года. Не исключено, что президентские, парламентские и местные выборы пройдут одновременно.

Об этом рассказал пятый президент, нардеп "ЕС" Петр Порошенко в интервью Цензор.нет. Он прогнозирует, что выборы в Украине возможны 26 октября.

По его словам, это ему известно с сообщений СМИ и от источников в правоохранительных органах, ЦИК и полиграфкомбинате "Украина". Политик подчеркнул, что такая информация также поступает от Министерства единства, которое открывает офис в Берлине исключительно для подготовки выборов.

"Потому я думаю, что выборы будут в конце года. К чему они должны быть привязаны? В конце года предстоят по Конституции выборы парламента. Хотя они должны быть два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы", — сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия возобновила полный доступ к информации о выборах на своем официальном вебсайте в январе 2025 года. После начала полномасштабного вторжения эти данные были недоступны из-за соображений безопасности.

При этом от США все чаще звучат сигналы о том, чтобы Украина провела выборы до конца года.