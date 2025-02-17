До 25 грн за кило. Где можно приобрести яблоки по самой низкой цене

Зимой цена на фрукты растет

Почти каждая продуктовая корзина украинца не обходится без фруктов. Самым популярным из них является яблоко, стоимость на некоторые сорта которого сейчас достигает 42 гривен.

Какова минимальная цена на яблоки 17 февраля и где можно сэкономить на них, разбирался "Телеграф". Для анализа мы взяли восемь различных магазинов.

Где дешевле купить яблоки в магазинах

Согласно данным "Минфин", средняя цена на яблоки украинские сейчас 38,13 гривны. Самое дешевое предложение среди предложенных находится в "Novus", за 33,99 гривны, а самое дорогое в "Metro" — 41,50 гривны.

А килограмм "Айдареда" в "Auchan" стоит 42,30 гривны.

В то же время, есть более низкие цены на яблоки украинские, в частности у "Fozzy". Килограмм фруктов можно купить за 24,90 гривны по акции.

Чуть выше стоимость есть у "Varus" — 27,90 гривны.

За 30 гривен цена на украинские яблоки не превышает и в "АТБ" (29,89 гривны).

А вот в "Сільпо" они стоят 37,0 гривны.

Тем временем "Айдаред" у "Varus" стоят 36,90 гривны.

У "Fozzy" и "АТБ" цены почти одинаковые — 37,90 и 37,95 гривны соответственно.

Наивысшую цену на эти яблоки предлагает "Сільпо" — 40,0 гривен.

Итак, самая низкая цена на украинские яблоки есть у "Fozzy", за 24,90 гривны, а на "Айдаред" у "Varus" — за 36,90 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоил килограмм свеклы в 2020 году.