Зеленский прилетел в ОАЭ: названы цели визита

После этого президент намерен посетить Саудовскую Аравию

После участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский отправился в ОАЭ. Вместе с ним поехала и первая леди Елена Зеленская.

Об этом президент сообщил в своем telegram-канале. По его словам, приоритетом является работа над возвращением большего количества украинцев из российского плена.

Также он будет обсуждать инвестиции, экономическое сотрудничество и некую крупную гуманитарную программу.

Зеленский предупреждал, что отправится на Ближний Восток еще 14 февраля.

"У меня официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа и вопрос обмена заключенными. Во-вторых, после этого я посещу Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством. Это будет в течение двух или трех дней", — говорил Зеленский.

Как известно, омбудсмен Дмитрий Лубинец в прошлом году называл ОАЭ главным посредником в вопросах обмена пленными между Украиной и Россией.

Стоит отметить, что в воскресенье в соседнюю Саудовскую Аравию должны прибыть спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио для встречи с российскими представителями по вопросам урегулирования войны в Украине и возобновления деятельности дипломатических представительств. Россию на этой встрече может представлять генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом, в Офисе президента ранее сообщили, что Украину на эту встречу не приглашали.