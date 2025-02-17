Трамп пугает и пробуждает Европу одновременно: стал ли мир в Украине ближе после Мюнхена

Никакого мирного плана со стороны США по состоянию на данный момент нет

На Мюнхенской конференции безопасности каждый имел свою цель. Америка — громко заявить о своем новом позиционировании на мировой арене, Украина — продвинуть идею настоящего "мира через силу", в то время как Европа таилась в ожидании пинка для собственного переосмысления. И все трое получили свое.

Значит ли это, что окончание войны в Украине стало ближе? Читайте дальше — в материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кирилловой.

Накануне Мюнхена президент США Дональд Трамп наделал немало хаоса: без предупреждений позвонил Путину, отправил в Москву своего спецпредставителя Виткоффа, а в Киев — министра финансов Бессента с драфтом меморандума по поводу полезных ископаемых. Затем вообще анонсировал несуществующие переговоры украинцев и россиян в Германии. И это все события одной недели.

Выглядит как часть так называемой "стратегии неоднозначности" со стороны Трампа. Он хочет, чтобы все терялись в догадках, куда все ведет. И ширма хаоса в таком случае создает возможности для уже кулуарных договоренностей и контактов.

"Не все, что говорит Трамп, нужно воспринимать дословно. Лучше смотрите, как говорят, за руками, то есть конкретными действиями", — объясняет американский чиновник в комментарии "Телеграфу".

Сыпали словами и члены команды американца. Не добавляли оптимизма заявления шефа Пентагона Пита Хегсета, вынесшего за рамки возвращения Украины к границам 2014 года, перспективу быстрого членства в НАТО и появление американского военного контингента на украинской земле. Но если мыслить трезво, чем такая позиция отличается от политики администрации Джо Байдена? Ничем. Просто люди Трампа открыто артикулируют свое видение, которое, правда, пока еще не до конца сформировано.

Важно понимать: Трамп хочет скорейшего соглашения, и как он сам говорит "прекратить убийства". Для него война в Украине с одной стороны — о проблеме, которую нужно решить в ускоренном режиме и всеми возможными способами, пока это не выросло в причину недовольства среди MAGA-избирателей и не повлияло на мандат доверия к его силе. Согласно опросу Pew, проведенному сразу после победы Трампа на выборах, только 19% избирателей Республиканской партии считают российское вторжение в Украину "серьезной угрозой" для интересов США.

С другой стороны, это история и о таких глобальных вещах, как сепарирование Москвы от Китая. И чем быстрее, тем лучше.

Идут разговоры о личной встрече Трампа и Путина в Саудовской Аравии уже в феврале. Если копнуть глубже в ту же мюнхенскую речь Джей Ди Венса, можно выделить весомую деталь: республиканцы хотят разговаривать и слышать каждого. Независимо от того, соглашаются они или нет с другой стороной.

Кто в мире больше всех стремится поговорить с Америкой и вернуться за стол "почтенных людей"? Российский диктатор Путин. Почему звонок, например, немецкого канцлера Олафа Шольца ничего не изменил в ноябре? Потому что Путин его не чтит и не видит в Германии силу. А вот США – это совсем другое дело. Потому он может пойти на это. Поэтому россияне так быстро вроде бы сформировали переговорную группу для первых встреч.

Следует отметить, что над треком, который американцы называют не иначе как "война России — Украины", работают сразу две команды. Пока Кит Келлог с блокнотом в руках несколько дней собирал видение евроэстеблишмента на Мюнхенской конференции, упомянутый выше Стив Уиткофф готовил встречу с российской делегацией в Эр-Рияде. Два абсолютно независимых процесса.

"Каждый должен понимать, что я работаю по времени Трампа. А время Трампа означает, что оно просит вас проделать эту работу сегодня, а завтра он захочет знать, почему она не сделана", — сказал Келлог во время Munich Ukrainian Lunch, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Впрочем, несмотря на такую активность, ни одного мирного плана со стороны США по состоянию на данный момент нет. Это как разобранный и разбросанный по комнате пазл, который еще предстоит собрать.

Свои части этого пазла нашла и положила на стол Украина. Украинская делегация приехала с наработками и относительно договоренностей по полезным ископаемым (нам важно, чтобы это было не только о бизнесе, но и компоненте безопасности), и с картой теоретического размещения иностранного военного контингента, и даже с альтернативой членству в Североатлантическом альянсе.

Президент Владимир Зеленский объяснил: если Украина не будет в НАТО, ей нужна вооруженная армия в 1,5 млн. военных, тогда украинцы сами смогут сдерживать РФ от повторного нападения. Это как раз реалистичный подход, который ценят новые американские партнеры. Остается определить, кто за это заплатит.

А что Европа? Штаты в лице вице-президента Джей Ди Венса отчитали европейский политикум и дали понять: во-первых, наступает новая эра отношений, в которой нужно меньше говорить и больше делать. Во-вторых, в мире "новый шериф", против которого они поделать ничего не смогут.

Можно по-разному оценивать обвинения, произнесенные Венсом перед залом, но, безусловно, они мобилизовали страны Европейского континента. Объединенные шоком и возмущением, они начали усиленно думать, как перестраивать архитектуру своей безопасности, что делать в случае агрессивного давления со стороны Вашингтона и как обеспечить безопасность Украины, стоящей на защите мира во всей Европе? Логически пришли к выводу, что ключ — в усилении и собственных, и украинских позиций. Наша задача на этом этапе – не дать им расслабиться снова и сойти с этого пути.

"Не думаю, что США от нас откажутся, но они хотят видеть рядом сильных и равноправных партнеров. Сейчас это не так. Европа слаба и до сих пор спала", — отметил "Телеграфу" высокопоставленный дипломат.

В отличие от американцев, в европейских столицах они пока не видят быстрого способа уладить войну и призывают сначала усилить давление на российскую экономику и военную машину и вооружить Украину, а уже потом двигаться дальше. Но это не вписывается во временные рамки, нужные Белому дому.

Сейчас команда Трампа бросила Европу за борт, отрицая ее участие в потенциальных переговорах между США, РФ и Украиной (Зеленский наоборот настаивает, что судьба будущего Европы должна решаться при ее участии — это усилит и переговорную позицию Украины). Но в то же время Трамп требует от Европы колоссального участия в будущих гарантиях безопасности — это военный контингент или что-нибудь другое. 17 февраля европейские лидеры собираются на кризисный саммит в Париже, чтобы выработать общую позицию и ответ США. Повезет ее к Трампу британский премьер Кир Стармер. Лондон в этой ситуации занимает позицию эдакого рефери, который не дает напряжению достичь опасного градуса.

Во всех этих процессах не будем забывать и о позиции еще одной стороны — Китая. В Мюнхене состоялась встреча украинской делегации с главой МИД КНР Ван И. Примечательно, что министр использовал формулировку "справедливое соглашение" для урегулирования, как они называют "украинский кризис".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на заключение справедливого, долговременного и обязательного для выполнения мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", — отметил Ван И.

Впрочем, именно в Пекине подразумевают под словосочетанием "справедливое соглашение", трудно сказать. Единственная понятная вещь – Си Цзиньпин внимательно наблюдает за каждым шагом американской стороны.

Увенчается ли прогрессом "турборежим", в который вошла команда Дональда Трампа, увидим совсем скоро. Что важно — США не смогут получить хорошее соглашение, которое нужно их лидеру, без Украины и Европы. Помогут только совместные усилия, только сильная позиция всего свободного мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сказал, когда должна закончиться война в Украине.