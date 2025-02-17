В России зэков со "Шторм Z" приравняют к "участникам СВО" с соответствующими льготами
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Инициатива уже подана в правительство
В России штурмовикам Шторм Z хотят предоставить льготы как обычным бойцам СВО, а также удостоверения участников боевых действий. С момента создания этого формирования у его солдат не было даже статуса участников "СВО", ведь в основном в него входили заключенные.
Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ, глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивильева. В настоящее время эта инициатива рассматривается правительством.
"Фонд "Защитники Отечества" разработал предложения по выдаче статуса участника "СВО" бойцам формирования "Шторм Z", заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 января по 1 сентября 2023 года", — сказала она.
Сама же Цивильева подтвердила, что на бойцов формирования "Шторм Z" с момента его создания не распространялись какие-либо "меры поддержки". По всей вероятности, это связано с их судимостями.
"Они даже не могли получить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас пытаемся интегрировать их в ветеранское сообщество", — сказала она.
Отметим, что "Шторм Z" — это ряд штрафных воинских частей, созданных Минобороны РФ в апреле 2023 года по "особому контингенту". В частности, речь идет об осужденных, находившихся в тюрьмах или колониях. Именно поэтому бойцы "Шторм Z" и не имели удостоверения военного.
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