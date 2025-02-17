Антикризисный саммит лидеров Европы. Кто собьет градус напряжения в отношениях с Трампом

В Париже должны выработать общую позицию и ответ Штатам

Выступление вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности с упреками в адрес Европы мобилизовали страны континента. Объединенные шоком и возмущением, они начали усиленно думать, как перестраивать архитектуру своей безопасности, что делать в случае агрессивного давления со стороны Вашингтона и как обеспечить безопасность Украины, стоящей на защите мира во всей Европе?

Логично пришли к выводу, что ключ — в усилении и собственных, и украинских позиций. Наша задача на этом этапе – не дать им расслабиться снова и сойти с этого пути.

"Не думаю, что США от нас откажутся, но они хотят видеть рядом сильных и равноправных партнеров. Сейчас это не так. Европа слаба и до сих пор спала", — отметил "Телеграфу" высокопоставленный европейский дипломат.

Больше об этом читайте в публикации: "Трамп пугает и пробуждает Европу одновременно: стал ли мир в Украине ближе после Мюнхена".

Как говорится в статье, в европейских столицах пока не видят быстрого способа уладить войну и призывают сначала усилить давление на российскую экономику и военную машину и вооружить Украину, а уж потом двигаться дальше. Но это не вписывается в временные рамки, нужные Белому дому.

Сейчас команда Трампа выбросила Европу за борт, отрицая ее участие в потенциальных переговорах между США, РФ и Украиной (Зеленский наоборот настаивает, что судьба будущего Европы должна решаться при ее участии — это усилит и переговорную позицию Украины). Но в то же время Трамп требует от Европы колоссального участия в будущих гарантиях безопасности — это военный контингент или что-то другое.

17 февраля европейские лидеры собираются на кризисный саммит в Париже, чтобы выработать общую позицию и ответ США. Повезет ее Трампу британский премьер Кир Стармер. Лондон в этой ситуации занимает позицию эдакого рефери, который не дает напряжению достичь опасного градуса, говорится в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский объяснил реакцию ЕС на "холодный душ" Венса.