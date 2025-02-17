В Украину вернулись отключения света: почему и у кого не будет электроэнергии
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Ситуация в энергосистеме может измениться
После российских атак на энергосистему Украины по всей стране были введены аварийные отключения света. В первую очередь будут отключать промышленных потребителей и бизнес.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Энергетики объяснили, что ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).
"Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты…Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что 11 февраля, из-за массированной ракетной атаки России в Украине уже вводили аварийные отключения света. После окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме ограничения отменили.
Ранее мы писали о том, что в понедельник, 17 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. В областях работала ПВО и раздавались взрывы.