Встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии: в Axios назвали возможную дату

Российско-американские переговоры вызывают беспокойство и ярость в Украине

Делегации Соединенных Штатов и России, которые будут обсуждать достижение возможного соглашения о прекращении войны в Украине, могут встретиться в Саудовской Аравии 18 февраля, в этот вторник. Эта встреча вслед за телефонным разговором станет еще одним шагом в улучшении отношений между США и РФ после трех лет войны в Украине.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что в составе обеих делегаций будут высокопоставленные лица из числа особо приближенных к лидерам стран.

При этом украинские власти встревожены, разочарованы, обеспокоены и взбешены тем, что переговоры фактически идут "за спиной Киева", такие же эмоции у европейских союзников США. В состав американской делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Со стороны России может присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также еще несколько персонажей из окружения Путина – ранее появилась информация, что Россию может представлять генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как писал "Телеграф", Саудовская Аравия готова принять делегации США и России для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Также появились сообщения, что целью переговоров является организация саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп 16 февраля заявил, что Зеленский будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии.

Между тем, президент Зеленский неоднократно опровергал свое участие в таком формате. Известно, что после окончания Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский прибыл в ОАЭ с визитом. Там президент будет обсуждать работу по возвращению большего количества украинцев из российского плена, экономические и инвестиционные вопросы и некоторые другие моменты. Впрочем, от ОАЭ не так далеко до Саудовской Аравии.